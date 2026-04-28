Asunción: Disidencia colorada integra comando político de Arnaldo Samaniego

Los principales líderes de la disidencia colorada se reunieron hoy para conformar el Comando Político Capital del movimiento Fuerza y Causa Republicana por Asunción que acompaña la precandidatura de Arnaldo Samaniego a la Intendencia de Asunción, con vistas a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio próximo. El grupo se encargará de la dirección estratégica, operativa y electoral de cara a los comicios.

La resolución fue firmada por el precandidato Arnaldo Samaniego, por la lista 7, oficializando la integración de este equipo bajo el movimiento “Fuerza y Causa Republicana por Asunción”.

Conforme a los datos, el comando “no solo plantea la necesidad de una estructura política, técnica y jurídica capaz de sostener una campaña moderna, sino que deja ver una estrategia de fondo: recuperar espacios, reconectar con las bases y devolver protagonismo a sectores históricamente relegados dentro del Partido Colorado”.

Agrega que “este nuevo espacio político busca posicionarse como una alternativa sólida frente a lo que consideran un modelo agotado dentro del oficialismo, acompañado por precandidatos a concejales de las listas 6 y 7″.

Lea más: Disidentes insisten en la experiencia ante la improvisación del cartismo en Asunción

Integran el comando

El Comando Capital de la disidencia está integrado por:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-Senador Arnaldo Samaniego.

-Hugo Velázquez

-Senador Luis Pettengill

-Senadora Lilian Samaniego.

-Senador Juan Afara

-Diputado Daniel Centurión.

-Diputados Mauricio Espínola.

-Concejal Juan José Arnold

-Concejal Daniel Ortíz

-Concejala Rosanna Rolón

- Arnoldo Wiens

-Gustavo Samaniego

-Juan Villalba

-Iván Arévalo

-Edmundo Rolón

-Juan Brunetti

-Edgar Colmán

-Mario Gutiérrez

-Marcos Ortellado

-José Basualdo

-Richard Gómez

-Víctor Benítez

-César Ortiz Jara

-Luis Riquelme

-Betina Ríos

-Víctor Sánchez

-Carmen Alonso

-Óscar Tuma

-Bernardino Soto

-Federico González

-Federico Gómez

-Freddy Martínez

-Ramón Fretes

-Raulito Sánchez

Lea más: Asunción: Espínola es jefe de campaña de Arnaldo Samaniego

Wiens habla de esquema perimido

En la reunión, el presidenciable por Colorado Añetete Arnoldo Wiens dijo que el oficialismo colorado (Honor Colorado) ofrece “desde el poder” un esquema “perimido”, que “replica prácticas de administraciones anteriores en la Municipalidad e incluso guarda similitudes con el manejo del Ejecutivo nacional”.

Aludió a la anterior administración de Asunción a cargo del acusado Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció a mediados del año pasado, cuando el cartismo en la Cámara de Diputados le soltó la mano, ante el informe de intervención lapidario que elaboró Carlos Pereira, dónde se señaló una serie de supuestas irregularidades en la Comuna.