Asunción: Espínola es jefe de campaña de Arnaldo Samaniego

Con la presencia del expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez; el presidenciable de Colorado Añetete, Arnoldo Wiens; los diputados Mauricio Espínola y Daniel Centurión, y el senador Arnaldo Samaniego se llevó a cabo una reunión de planificación de campaña en Asunción.

Conforme a los datos, el diputado Mauricio Espínola fue designado jefe de campaña del precandidato a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego. La postulación del legislador une fuerzas de los movimientos Causa y Fuerza Republicana y Colorado Añetete.

Como jefes de campaña adjuntos fueron designados:

Concejal Daniel Ortiz Paranza, por Colorado Añetete.

-Juan José Arnold, por Causa Republicana.

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-Juan Villalba, por Fuerza Republicana.

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De acuerdo a los datos, el objetivo del encuentro “fue fortalecer la organización territorial y las acciones estratégicas en apoyo a la candidatura de Arnaldo Samaniego a la Intendencia”.

Planificación

También asistieron los precandidatos a concejales por Colorado Añetete—Lista 6, quienes se sumaron al “proceso de coordinación y planificación electoral, reafirmando el compromiso del equipo con un trabajo cercano a la ciudadanía y enfocado en las necesidades reales de los barrios capitalinos”.

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Durante la reunión, dirigentes y referentes del movimiento analizaron el escenario político actual y “definieron líneas de acción orientadas a consolidar la presencia territorial en distintos puntos de Asunción, priorizando el contacto directo con la gente y el fortalecimiento de la estructura partidaria”.