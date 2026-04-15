Política
15 de abril de 2026 - 15:21

Asunción: Espínola es jefe de campaña de Arnaldo Samaniego

Mauricio Espínola
Mauricio Espínola (camisa negra) posa junto a los líderes de la disidencia colorada. Fue hoy en la reunión de planificación de la campaña de Arnaldo Samaniego en Asunción. (Gentileza).

El diputado Mauricio Espínola (ANR-Añetete) fue confirmado hoy en la jefatura de campaña de Arnaldo Samaniego para la Intendencia de Asunción, que une fuerzas de la disidencia colorada. La decisión se dio hoy en la reunión en la que asistieron Mario Abdo Benítez y Arnaldo Wiens, entre otros.

Por ABC Color

Con la presencia del expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez; el presidenciable de Colorado Añetete, Arnoldo Wiens; los diputados Mauricio Espínola y Daniel Centurión, y el senador Arnaldo Samaniego se llevó a cabo una reunión de planificación de campaña en Asunción.

Conforme a los datos, el diputado Mauricio Espínola fue designado jefe de campaña del precandidato a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego. La postulación del legislador une fuerzas de los movimientos Causa y Fuerza Republicana y Colorado Añetete.

Como jefes de campaña adjuntos fueron designados:

Concejal Daniel Ortiz Paranza, por Colorado Añetete.

-Juan José Arnold, por Causa Republicana.

-Juan Villalba, por Fuerza Republicana.

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De acuerdo a los datos, el objetivo del encuentro “fue fortalecer la organización territorial y las acciones estratégicas en apoyo a la candidatura de Arnaldo Samaniego a la Intendencia”.

Mauricio Espínola
Arnoldo Wiens (der.), Mario Abdo Benítez, Daniel Centurión, Arnaldo Samaniego y Mauricio Espínola, entre otros, hoy en la reunión de planificación de la campaña de la disidencia colorada en Asunción. (Gentileza).

Planificación

También asistieron los precandidatos a concejales por Colorado Añetete—Lista 6, quienes se sumaron al “proceso de coordinación y planificación electoral, reafirmando el compromiso del equipo con un trabajo cercano a la ciudadanía y enfocado en las necesidades reales de los barrios capitalinos”.

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Durante la reunión, dirigentes y referentes del movimiento analizaron el escenario político actual y “definieron líneas de acción orientadas a consolidar la presencia territorial en distintos puntos de Asunción, priorizando el contacto directo con la gente y el fortalecimiento de la estructura partidaria”.