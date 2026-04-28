¿Cartismo no tiene los votos para imponer cambios a la senaduría vitalicia?

Aunque el cartismo mantiene en el orden del día el proyecto de reglamentación del artículo 189 de la Constitución Nacional sobre senadurías vitalicias, el líder de la bancada cartista Natalicio Chase reconoció que el tratamiento previsto para este miércoles en sesión ordinaria podría postergarse debido a la falta de consenso y a que todavía persisten discusiones en comisiones.

“Todavía no tenemos la certeza porque recién estamos comenzando las reuniones y no puedo decir que sí o sí se tendrá la cantidad”, sostuvo el senador.

La admisión deja en evidencia que el cartismo, por ahora, no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar “a tambor batiente” una normativa que genera fuertes cuestionamientos constitucionales y políticos.

El proyecto sigue en el orden del día pese a la incertidumbre

Pese a las dudas expresadas por Chase, el proyecto continúa oficialmente incluido en el orden del día de la sesión ordinaria convocada para mañana a las 9:00.

El senador argumentó públicamente que aún esperan dictámenes, aunque en realidad ya existe un dictamen favorable de la Comisión de Legislación, lo que mantiene viva la posibilidad de tratamiento si el oficialismo logra cerrar acuerdos de última hora.

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Desde sectores opositores y entre constitucionalistas crecen las advertencias sobre la presunta inconstitucionalidad del proyecto, al considerar que el artículo 189 de la Constitución establece de manera taxativa que los expresidentes serán senadores vitalicios, sin voto.

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Abogados y algunos senadores de la oposición sostienen que la reglamentación promovida por el cartismo desnaturaliza el espíritu constitucional al abrir la posibilidad de que expresidentes accedan a bancas activas, lo que consideran una violación directa de la Carta Magna.

Para Chase, en cambio, la actual interpretación debe revisarse para evitar lo que calificó como una “tumba política” para exmandatarios jóvenes que aún desean continuar en actividad política.

Protección a periodistas también entra en debate

En segundo plano, pero igualmente con alta sensibilidad política, figura en el orden del día el tratamiento del proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

El cartismo impulsa una versión oficialista que ha sido duramente cuestionada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), organizaciones civiles, que denuncian que el texto debilita mecanismos de protección independientes y concentra el control en el Ministerio del Interior.

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Chase defendió la propuesta cartista argumentando que una estructura más amplia sería “difícil de aplicar”, mientras sectores críticos alertan sobre posibles riesgos de discrecionalidad política en la protección a comunicadores, especialmente a periodistas críticos al Gobierno.

Caso Carlos Liseras sigue sin dictamen del Senado

También sigue generando controversia la situación del senador cartista Carlos Liseras, quien asumió su banca pese a contar con un permiso especial como representante de Conajzar.

El cartismo sostiene que un dictamen del Poder Ejecutivo avala la legalidad de su incorporación sin necesidad de renuncia previa, aunque el Congreso aún espera definiciones técnicas de sus propios asesores jurídicos y existen cuestionamientos de varios abogados sobre la constitucionalidad de la actuación.