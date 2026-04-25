SPP advierte al Senado: ley oficialista “pone en riesgo la libertad de expresión”

El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, lanzó una fuerte advertencia al Congreso de cara a la sesión ordinaria del Senado prevista para este miércoles: el proyecto de ley de protección a periodistas impulsado por el oficialismo representa, según afirmó, un riesgo directo para la libertad de expresión.

Durante una entrevista en ABC Cardinal, en el programa No Tiene Nombre, Ortiz pidió a los parlamentarios que consideren dos puntos clave: que la versión actual de la ley “no va a proteger realmente a nadie” y que, de mantenerse así, podría agravar la situación del ejercicio periodístico en el país.

En ese sentido, planteó como alternativa que el tratamiento sea postergado para abrir un espacio de diálogo.

Críticas al proyecto oficialista

El dirigente cuestionó que la propuesta impulsada por el cartismo excluya a los defensores de derechos humanos, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó explícitamente una legislación integral que incluya a ambos sectores.

Según explicó, el proyecto original presentado por el SPP contemplaba la creación de un mecanismo plural e independiente, con participación del Estado y la sociedad civil, capaz de definir medidas de protección efectivas.

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Sin embargo, denunció que la versión oficialista concentra el poder en un solo funcionario dentro del Ministerio del Interior, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales.

“Va a decidir por sí y para sí a quién proteger y a quién no”, advirtió.

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Ortiz también alertó que las medidas previstas en el proyecto son limitadas y se centran casi exclusivamente en la protección policial, lo que considera insuficiente y, en algunos contextos, contraproducente.

Recordó casos en el interior del país donde periodistas amenazados desconfían de la propia Policía, lo que vuelve ineficaz ese tipo de resguardo.

Además, señaló que la iniciativa no contempla otras herramientas clave, como la reubicación temporal segura, las garantías para continuar el trabajo periodístico, así como la protección tecnológica frente a hackeos o vigilancia.

Para el SPP, esta debilidad estructural puede derivar en autocensura y en un uso político del sistema de protección.

Llamado a frenar o postergar la ley

Ante este escenario, Ortiz fue contundente: el proyecto debe ser rechazado o, al menos, postergado. “Nosotros no queremos cualquier ley. Una mala ley es peor que no tener ley”, afirmó.

También cuestionó la falta de diálogo con el oficialismo, asegurando que no existieron espacios reales para debatir el contenido de la normativa ni para construir consensos.

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El proyecto será tratado en una sesión del Senado donde las mayorías aparecen ajustadas, lo que abre una posibilidad de que sectores disidentes puedan frenar su aprobación.

Ortiz insistió en que el debate no debe centrarse solo en los periodistas, sino en el derecho de la ciudadanía a informarse y expresarse libremente. “El derecho que defendemos es el de la gente a recibir información”, subrayó.

Contexto: violencia y precariedad en el periodismo

En vísperas del Día del Periodista que se conmemora mañana, el titular del SPP también advirtió que el gremio atraviesa un escenario complejo, marcado por amenazas constantes, especialmente en el interior del país, y por condiciones laborales precarias.

En ese contexto, insistió en que cualquier legislación debe ser integral, efectiva y alineada con estándares internacionales, de lo contrario -advirtió- podría convertirse en una herramienta más de presión sobre la prensa.