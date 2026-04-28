Frente Guasú repudia detención de Elvio Benítez y denuncia criminalización de la lucha social

Para la concertación de izquierda Frente Guasu, creada a instancia del expresidente Fernando Lugo pero cuyo principal referente en la actualidad es el exsenador Sixto Pereira, la detención de Benítez no constituye un hecho aislado.

Sus dirigentes sostienen que esta detención se inscribe en una “política sistemática de persecución y criminalización contra dirigentes campesinos, indígenas y sociales que defienden el derecho a la tierra y se oponen al avance de un modelo de agronegocio excluyente.

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Benítez se entregó a una comisaria al estar imputado junto con otros dirigentes campesinos desde finales del año pasado. La fiscala Laura Romero había ordenado la detención de casi 30 líderes por el hecho punible de apología del delito.

Benítez supuestamente vivía en la “clandestinidad”, pero la realidad es que hablaba con la prensa e incluso lanzó recientemente su precandidatura a presidente de la República. A pesar de ello, estuvo en carácter de prófugo por casi cinco meses.

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“Desde hace tiempo, el Frente Guasu viene denunciando la utilización de la vía judicial como mecanismo para acallar la protesta legítima”, agregó la concertación política en un comunicado público.

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Sus dirigentes afirman que mientras el gobierno detiene a campesinos que reclaman tierra para producir alimentos, el cartismo se niega a abordar un modelo “económico agotado” y a debatir un sistema tributario profundamente injusto.

“El mensaje es claro: cárcel para los pobres, privilegios e impunidad para los ricos y para los corruptos vinculados al poder”, agregaron.

Repudiaron además que mientras el campesinado lucha por la modificación de la ley de SENABICO, para que las tierras incautadas del narcotráfico pasen para la reforma agraria, “el Estado ofrece cárcel, con una clara postura a favor del narcotráfico”.

Finalmente el Frente Guasu exige la inmediata libertad del Benítez, así como “el cese de la persecución y la criminalización de toda expresión de lucha frente a este modelo económico excluyente”.

También llaman a todas las organizaciones democráticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos a movilizarse y dar solidaridad al detenido.