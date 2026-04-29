HC en Diputados blinda a Rolón mientras el denunciado Santiago Peña se reúne con él

La Cámara de Diputados viene postergando hace un par de semanas un pedido del diputado Raúl Benítez (Independiente) de convocar ante la mesa directiva al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón para que dé detalles sobre las acciones de protección de la fiscal Patricia Sánchez ante la supuesta amenaza del senador (con permiso) y presunto abogado “mau”, Hernán David Rivas.

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“Todavía no tenemos consenso porque colegas de algunas bancadas (cartista) son renuentes a esa convocatoria teniendo en cuenta que el Fiscal General del Estado es otros poder, entonces ahí hay unas consideraciones que atender”, afirmó el vicepresidente primero de la Cámara, el diputado Hugo Meza (ANR, B).

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Este argumento no convence absolutamente al solicitante de la convocatoria, Raúl Benítez, que remarcó que el supuesto “celo” con la institucionalidad los propios cartistas se encargan de pisotear, llegando al colmo de que apenas hoy, Emiliano Rolón se reunió en Mburuvicha Róga con el presidente de la República, Santiago Peña.

“Ojalá Peña no le haya preguntado al fiscal general del Estado sobre su causa que nunca se abrió, con la denuncia que hicimos el año pasado con sus vínculos con el Banco Ueno. (...) El fiscal general de Estado hasta ahora no dio una sola respuesta respecto a la causa de la denuncia que nosotros hicimos con la colega Johanna Ortega y otros legisladores contra el presidente de la República", reprochó.

Si bien ahora al menos hacen figurar sus reuniones en agenda, ya que según se reveló con el caso de los “Sobres del Poder” el Fiscal General era asiduo visitante de Peña en Mburuvicha Róga sin registro oficial, Benítez no pudo dejar de remarcar la hipócrita del argumento para frenar la convocatoria ente Diputados.

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“Él (Peña) tiene dos cuestiones pendientes (ante la justicia) y hoy tenemos que el Fiscal General lo visita. O sea, que el conflicto de intereses está a la vista”, insistió.

Para Benítez, la realidad es que los cartistas no quieren que el Fiscal General responda a nadie más que a ese primer anillo del cartismo, que decide qué causas avanzan y cuáles se congelan y donde Rolón es apenas un peón.

“Lo que nosotros vemos también es que el fiscal general definitivamente es un jugador de ellos. Ellos hoy lo que están tratando es mantenerla al fiscal general dentro de su gallinero. No le quieren sacar al fiscal general del Estado de ese gallinero al campo institucional”, señaló.

Explicó que, además de mantenerlo bajo su “dominio” y “protección”, también buscan que responda solo al cartismo y a no a las instituciones del Estado, a quien Emiliano Rolón se debe realmente.

“Ellos quieren seguir teniendo el control y el fiscal general del Estado solamente puede hablar con ellos para ellos. Ellos no pueden venir a hablar con otros Diputados que ellos consideran de segunda o tercera clase. Tiene que hablar simplemente con los del primer anillo del poder y que son los que determinan qué causas se abren y qué causas se cierran, qué causas prescribe, cual se encajonan y qué causa nunca puede ver la luz", acusó.