Qué datos se solicitarán al Gobierno ante “campaña de odio” en redes

El senador Rafael Filizzola brindó detalles del proyecto de resolución para que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) rinda cuentas sobre cómo está manejando la publicidad oficial y qué empresas están detrás de sus movidas en redes sociales.

“El proyecto es muy amplio, tiene varios tópicos. Nosotros queremos saber quién diseña todas las campañas de comunicación que tiene el Gobierno, por qué motivos, a qué público está dirigido, si hay algún sesgo o no, cómo se financia”, detalló.

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Agregó que eso incluye a posibles financiamientos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, que son de difícil control ante la falta de transparencia.

Además, detalló que buscan saber con qué empresas publicitarias trabaja el Estado. “Acá también estamos hablando de mucho dinero y nosotros probablemente conocemos solamente una parte de lo que se está gastando. Y finalmente, el Estado no tiene que hacer propaganda, ¿por qué el Estado va a hacer propaganda? ¿Por qué vamos a estar pagando propaganda? Publicidad sí, para dar a conocer cuestiones de interés para el público, por ejemplo programas, nuevos derechos... Pero propaganda, ¿por qué?“, planteó.

Señaló que el pedido de informes va más allá de la cuenta de red social denunciada por este caso de “campaña sucia” contra periodistas en redes sociales, pese a que partió de ahí.

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Al respecto, señaló que esperan recibir información relevante para avanzar con las investigaciones. “Así que el pedido de informe es bien amplio y por supuesto de ahí esperamos que surja información que nos llegue a este hecho que es escandaloso, que el Gobierno esté pagando hurreros digitales. Y encima digan que es una empresa colombiana que, de onda, están felices y asombrados por el éxito del gobierno paraguayo. Entonces, están pagando ellos propaganda para nuestro gobierno. Encima nos toman por estúpidos, los del Mitic nos toman por estúpidos”, enfatizó.

Finalmente, indicó que se podría investigar incluso un caso de lesión de confianza. “Es un escándalo y encima se han eliminado las evidencias”, cuestionó.

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Insistió en que lo difundido en la prensa es causal de investigación respecto al posible “mal uso” del dinero público y un perjuicio patrimonial.

“Hay gente que se está muriendo en los hospitales, hay gente que se muere en urgencias, no hay medicamentos... y ellos están pagando millones de dólares o decenas de millones de dólares en campañas publicitarias para hacerse autobombo”, sentenció ante la prensa este miércoles.