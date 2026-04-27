Solicitan datos a Mitic ante posible “campaña de odio” con plata pública

El senador Rafael Filizzola presentó este lunes un proyecto de resolución para que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) rinda cuentas sobre cómo está manejando la publicidad oficial y qué empresas están detrás de sus movidas en redes sociales. La sospecha es por el uso del dinero del Estado para montar una “guerra sucia” contra medios de comunicación y periodistas que cuestionan al Gobierno de Santiago Peña.

Esta iniciativa insta al Mitic que entregue al Senado un informe en un plazo máximo de 15 días. Se solicita el listado completo de contratos vinculados a publicidad digital, marketing y manejo de redes.

Lea más: Pedirán informes ante sospechas de uso de fondos públicos para ataques en redes

El documento exige saber quiénes son los proveedores locales e internacionales, cuánto se les paga y, lo más importante, qué criterios de segmentación usan para sus campañas.

Un punto importante de este requerimiento es la fiscalización de la ejecución tercerizada o indirecta, y explicaciones sobre convenios con entidades como el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) u organismos multilaterales como el PNUD.

Solicita, además, la identificación de todas las cuentas publicitarias en plataformas como Meta (Facebook/Instagram) y Google Ads/YouTube.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Gobierno se desmarca de “campaña sucia” en redes, pero se borraron las pautas tras salir a luz el caso

Se pide también el historial de accesos y operaciones de los usuarios que administran las cuentas, así como toda la documentación interna (memos y correos) que respalde la autorización de campañas y la selección de proveedores.

Exigen también la nómina completa de funcionarios del Mitic comisionados a la Oficina de la Primera Dama (OPD). Requieren detalles sobre sus funciones, salarios y las resoluciones administrativas que autorizaron dichos traslados.

“Son graves los hechos revelados por el diario ABC Color sobre el presunto uso de fondos públicos para financiar campañas de desinformación. Por esta razón, he presentado un pedido de informe al MITIC para que rinda cuentas sobre el destino de los fondos públicos que, según las denuncias, estarían siendo utilizados para perseguir a periodistas, medios de comunicación y voces de la oposición”, expresó Filizzola en sus redes sociales.

La sombra de “Digimarketing” y la IA

Según las denuncias, la firma Digimarketing SAS no solo se encargaría de la propaganda oficial, sino que estaría operando en las sombras con Inteligencia Artificial (IA) para atacar a medios de comunicación y periodistas.

Lea más: Pauta digital para “campaña sucia” apunta sospechas hacia el Gobierno

Desde 2025 la agencia colombiana “Digimarketing SAS” difundió un total de 65 anuncios en Paraguay a través de Google.

De todos los anuncios difundidos por Digimarketing, 48 fueron destinados hacia una fuerte campaña de interferencia mediática o informativa (campaña sucia) en el ecosistema paraguayo, siendo el 68,6% de las menciones apuntadas al sector de la prensa libre.

Lo restante fue apuntando a actores políticos (28%) y el resto a otros actores (3,4%). Los otros 17 anuncios promocionados por la agencia, fueron para campañas oficiales del Gobierno de Santiago Peña.

Aunque el Mitic se desmarcó del caso con el argumento de que “cualquier persona puede promocionar enlaces públicos”, llama la atención de que las campañas de ataque fueron eliminadas cuando salió a luz este caso.