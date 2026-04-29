Reflotan interpelación a Baruja: interna colorada se enfría y bajan la tensión

Como punto 6 del orden del día se incluyó de vuelta el pedido de interpelación al ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, que viene siendo pateado para adelante sin ser tratado desde el pasado 7 de abril; aunque ayer en sesión ordinaria no se incluyó, por una presunta jugada dentro de la interna cartista por la dupla para Pedro Alliana.

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La semana pasada, los 15 gobernadores y 44 diputados cartistas y oficialistas se levantaron en pie de guerra ante la intención de apurar la designación del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja como precandidato a vicepresidente de la República para el 2028 y dupla del actual vicepresidente, Pedro Alliana. Estratégicamente se había guadado la carta del pedido de interpelación en su contra como un mecanismo de presión.

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La semana pasada, los gobernadores y diputados cartistas exigían frenar la designación de Baruja, quien a decir del vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza está “más golpeado que carne de milanesa” ante una serie de sucesivos escándalos en cuanto a su gestión.

Sin embargo, luego de que Alliana parase la pelota congelando la designación y puso paños fríos a la interna, las duras críticas pareciera ser que se “enternecieron” y la interpelación tiende a mandarse al muere.

Uno de los vicelíderes de bancada de Honor Colorado en Diputados, Alejandro Aguilera de hecho adelantó que la intención es enterrar de una vez por todas el pedido de interpelación contra el que podría ser candidato a vice por HC.

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“Sí (hay que rechazar), totalmente, un tema gastado, aclarado hasta el hartazgo. El ministro Juan Carlos Baruja vino hasta la Cámara de Diputados a dar explicaciones, también hizo lo mismo en el Senado. Así que yo creo que fueron evacuadas todas las dudas", afirmó Aguilera.

El caso que motivó el pedido de interpelación a Baruja fue la adjudicación de un departamento de “interés social” del MUVH al entonces senador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera en el edificio “Las Residentas” de Luque, presuntamente violando reglamentos.

Finalmente, el MUVH se vio forzado a quitarle el departamento, tras comprobarse que Chaqueñito ni siquiera lo habitaba, condición contractual excluyente para ser beneficiario.

“Si es que quiere escarbar más ya es por una cuestión de tinte político más que por llegar a la verdad”, alegó Aguilera.

Pese a esto, las dudas nunca fueron disipadas, y cuando Baruja concurrió a Diputados, se retiró antes de tiempo y contra las cuerdas tras sufrir un pico de presión.

Tampoco se llegó a aclarar la adjudicación de otros departamentos al hermano de la senadora aliada cartista Zenaida Delgado, Venancio Emilio Delgado, y a funcionarios de confianza en el MUVH de Baruja.

Poco después, Chaqueñito fue echado del Congreso, pero por la filtración de audios que daban a entender su vinculación con un presunto caso de abuso de menores.

Meza también suavizó la crítica

El diputado aliado cartista Hugo Meza, parte de la bancada satélite ANR - B, cuyos 8 votos son claves para enterrar el pedido de interpelación, también dio a entender que acompañarían el archivamiento, mencionando que están en “tregua” dentro de Honor Colorado.

“Hay que recordar que estamos en una tregua amistosa en el partido colorado rumbo a la definición de la chapa presidencial (por Honor Colorado)” y “hoy creemos que tenemos que sacar del circuito, ya sea a favor o en contra de esta interpelación”, dijo Meza.

Consultado sobre sus recientes apreciaciones sobre Baruja, de quién dijo “está más golpeado que carne de milanesa”, afirmó que su voto dependerá del consenso con sus 8 colegas de bancada, pero que particularmente cree que la interpelación es una “herramienta espectacular para defenderte”, aunque la decisión final la tendrán el lunes en reunión de bancada.