Remiten a Elvio Benítez a la cárcel de Emboscada

Elvio Benítez fue imputado por presunta apología del delito por la fiscal Laura Romero, mientras que la fiscal Marlene Florentín lo imputó por supuesta invasión de propiedad privada, asociación criminal y tentativa de homicidio en el caso de la estancia Lusipar, situada en Santa Rosa del Aguaray.

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La propiedad pertenece al presunto narco Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, de quien fue decomisada tras su captura en Brasil. Actualmente se encuentra bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), entidad que tiene en arrendamiento el inmueble.

Luego de permanecer prófugo durante casi cinco meses, ayer, martes 28 de abril, se presentó a la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray, desde donde fue derivado al Departamento Judicial de la Policía Nacional en Asunción y, de esta dependencia, a la Penitenciaría de Emboscada por disposición del juez Vicente Coronel.

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Lanzó su candidatura a presidente

Benítez supuestamente vivía en la “clandestinidad” o permaneció en carácter de prófugo de la justicia durante casi cinco meses, pero la realidad es que hablaba con la prensa e incluso lanzó el lunes 27 de abril su candidatura a la Presidencia de la República por el Partido Convergencia Popular Socialista.

En declaraciones a radioemisoras de San Pedro, Benítez señaló que su plataforma política priorizará la construcción de un plan de gobierno participativo. Anunció que para ello realizará una gira nacional en los 17 departamentos antes de que concluya el año 2026.

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Benítez subrayó que el diálogo con los grupos sociales será el eje de su gestión y resaltó que la reforma agraria y la entrega de tierras a campesinos serán puntos fundamentales en su agenda de prioridades.

Su entrega

El martes último, bien temprano, Elvio Benítez, asistido por tres abogados, llegó a la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray para ponerse a disposición de la Justicia, según dijo. En el sitio, los agentes policiales iniciaron el procedimiento e inmediatamente lo trasladaron a la sede fiscal de la ciudad, donde prestó declaración ante la fiscal Laura Romero.

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Luego de su declaración, fue llevado a la misma dependencia policial, a la espera de la resolución del Juzgado, cuya disposición fue dada a conocer este miércoles.

Su imputación

Elvio Benítez fue imputado junto con otros dirigentes campesinos a finales del año pasado, tras la invasión de la estancia Lusipar, que derivó en enfrentamientos y en la detención de 40 personas.

Por el mismo hecho, la fiscal Romero ordenó la detención de casi 30 líderes por el hecho punible de apología del delito. Los dirigentes fueron individualizados como presuntos instigadores de la invasión de la estancia Lusipar.