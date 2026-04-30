Ignacio Iramain: “Nunca se ha aclarado el tema de los sobres del poder”

Durante su intervención en el Senado, Iramain sostuvo que el mandatario todavía no ha aclarado cuestionamientos relacionados con privilegios, opacidad y presuntos beneficios dentro de sectores de poder.

“Nunca se ha aclarado el tema de los sobres del poder”, expresó el legislador, en una de sus declaraciones más contundentes sobre los supuestos hechos de corrupción, coimas y negociados en el gobierno.

Iramain también cuestionó severamente la dinámica parlamentaria, denunciando la reiterada postergación de sesiones ordinarias y el uso frecuente de sesiones extraordinarias como práctica irregular.

“Es una vergüenza institucional este mal hábito de siempre postergar para sesiones extraordinarias”.

Para el senador, esta situación debilita el debate democrático, limita el análisis profundo de temas urgentes y deteriora la imagen del Congreso Nacional ante la ciudadanía.

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“Los números mienten”: crecimiento económico sin justicia social

Uno de los ejes más fuertes del discurso de Iramain fue su cuestionamiento a las cifras macroeconómicas presentadas por el Gobierno.

El parlamentario aseguró que esa expansión no se traduce en bienestar social ni desarrollo real para la mayoría de la población. “Tenemos crecimiento, pero no desarrollo”.

Según el senador, el problema central radica en una economía donde cerca del 60% de la población trabaja en la informalidad, muchas veces sin alcanzar siquiera el salario mínimo legal.

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Iramain pidió una revisión estructural del sistema de ajuste salarial en Paraguay, señalando que el actual mecanismo basado exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta insuficiente.

El legislador propuso incorporar tres variables esenciales, tales como: la inflación general, la productividad laboral y la inflación alimentaria.

De acuerdo con su visión, esto permitiría construir una política salarial más justa, técnica y adaptada a la realidad de los trabajadores paraguayos. “Formalizar no es llenar papeles; es construir una economía decente”.

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En su mensaje por el Día del Trabajador, Iramain remarcó que Paraguay necesita avanzar hacia el salario digno, la protección social efectiva, la cobertura universal de salud, la educación de calidad y la productividad con enfoque humano.

Para el senador, sin estas bases, las cifras económicas positivas carecen de legitimidad social.