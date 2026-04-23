Salario Mínimo: en audiencia pública coinciden en que reajuste por IPC es insuficiente para garantizar el poder adquisitivo

Durante una audiencia pública convocada por la senadora Yolanda Paredes, se analizó el proyecto de Ley que propone modificar el mecanismo de cálculo del salario mínimo e introducir nuevos criterios técnicos, además de fortalecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam). Como resultado, se acordó avanzar en una mesa de trabajo para consensuar una propuesta.

En la presentación del proyecto los asistentes coincidieron en que el mecanismo actual, basado exclusivamente en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha resultado insuficiente para garantizar el poder adquisitivo necesario que permita a las familias trabajadoras acceder a una vida digna.

Bajo es esquema actual y si se tuviera que analizar la variación del salario mínimo en este mes, la variación sería de solo 1,9% que es el valor de la inflación interanual al mes de marzo último. Considerando que el salario mínimo actual es de G. 2.899.048, la variación o el ajuste en estas condiciones sería de solo G. 55.082, absolutamente insuficiente en comparación a la suba que experimentan los principales rubros de la canasta como alimentos y servicios básicos, que afectan al trabajador que percibe dicha remuneración.

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Según un estudio reciente de sindicatos de trabajadores sobre el costo de vida, estima que estaría en G. 7.614.000 y reclaman que ese monto sea considerado como salario mínimo en el país

Asimismo, se expusieron criterios técnicos alternativos para el reajuste, entre ellos: el índice de la canasta básica del trabajador promedio de los últimos cinco años; el IPC; la evolución del salario mínimo real promedio en el mismo periodo; variables de productividad laboral en sectores estratégicos; y el PIB per cápita.

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Dificultad para llegar a fin de mes

Durante su disertación, la senadora Yolanda Paredes dijo que la clase trabajadora enfrenta serias dificultades para llegar a fin de mes, evidenciando una desconexión entre el salario mínimo vigente y el costo real de vida. En ese sentido, enfatizó que los ajustes salariales deben acompañar el incremento de precios, especialmente en el rubro de alimentos, principal componente del gasto familiar.

Para la senadora, subir un G. 60 mil el SML es insuficiente y ridículo y ratificó que la variable determinante debería ser la alimentación. “La población paraguaya ha dejado de comer saludablemente por los incrementos que se vienen registrando”, apuntó

A su turno, la senadora Esperanza Martínez reflexionó sobre los desafíos actuales del mercado laboral, señalando que la irrupción de la inteligencia artificial generará cambios significativos en el mundo del trabajo. Asimismo, sostuvo que el análisis del salario mínimo debe contemplar la realidad cotidiana de los ciudadanos. Propuso, además, convocar a una reunión de trabajo en un plazo de 15 días para unificar este proyecto con otra iniciativa similar de su autoría, incorporando los aportes de los distintos sectores.

El senador Ignacio Iramain señaló la necesidad de recuperar la capacidad adquisitiva del salario, indicando que el IPC por sí solo no resulta suficiente, por lo que planteó incorporar indicadores de productividad y considerar modelos aplicados en otros países.

En representación del Ministerio de Economía y Finanzas, Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico, destacó la importancia de considerar el contexto del mercado laboral paraguayo, caracterizado por altos niveles de informalidad. Advirtió que, cuando el salario mínimo funciona como techo, dificulta la formalización de los trabajadores que se encuentran por debajo de ese nivel.

Por su parte, Umesh Chandiramani, presidente de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (ASIMCOPAR), sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en el monto nominal del salario, sino también en su impacto sobre el empleo, la inversión y el costo de vida.

En ese sentido, comparó el salario mínimo a nivel regional, señalando que en Brasil ronda los US$ 300, mientras que en Paraguay se sitúa en torno a los US$ 450, y advirtió sobre la necesidad de actuar con cautela ante posibles incrementos.

Mirta Arias, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sostuvo que es necesario establecer un mecanismo de cálculo acorde a la realidad nacional. En la misma línea, Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), respaldó la propuesta y destacó la importancia de implementar políticas públicas que acompañen la economía nacional.

Desde el Ministerio de Trabajo informaron que se convocarán reuniones de la Conasam para analizar el ajuste del salario mínimo, con participación de autoridades del Poder Ejecutivo y representantes de los sectores trabajador y empleador. Llamó la atención justamente, que no asistieran representantes de la Feprinco y UIP en representación de empleadores, en dicho debate tan crucial para el trabajador.

Por su parte, Guillermo Ortiz, representante del Banco Central del Paraguay, explicó el trabajo técnico relacionado con la actualización de la canasta del IPC, en el marco de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2025–2026. Señaló que el objetivo es reflejar de manera más precisa los patrones de consumo de los hogares a lo largo del año, considerando variaciones estacionales en el gasto.

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Conformarán mesa de trabajo

La senadora Yolanda Paredes dijo finalmente que el proyecto propone que la fijación del salario mínimo se base en el costo de la canasta familiar y que en ese contexto, anunció el compromiso de conformar una mesa de trabajo interinstitucional, con el objetivo de incluir a todos los sectores en el proceso. Por s

También se mencionó la existencia de un proyecto similar presentado por la senadora Esperanza Martínez, planteando la posibilidad de unificar ambas iniciativas o elaborar una nueva propuesta consensuada. En ese sentido, indicó que se prevé definir este proceso en el mes de junio.