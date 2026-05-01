Día del Trabajador: Samaniego pide “disculpas” por el “Gobierno colorado sin coloradismo”

Cada 1 de mayo se recuerda el Día Internacional de los Trabajadores y, por esta fecha, la senadora colorada Lilian Samaniego manifestó que “con el dolor en mi corazón, como paraguayos”, también pide disculpas por la realidad que se vive día a día.

“Si bien no tengo la culpa de lo que está ocurriendo, pido disculpas al pueblo paraguayo de lo que está ocurriendo. Antes era una fiesta (el Día del Trabajador), la mayor fiesta luego de Navidad y Año Nuevo”, citó.

Asimismo, apuntó que en esta fecha “eran iguales los patrones, los funcionarios y los empleados”, porque todos estaban “preparados para compartir el asado”, aunque ahora “en muchos hogares no habrá asado” por el precio de la carne.

Ante esto, aseguró que el Gobierno está “distante” de la realidad que vive la ciudadanía, ya que también subieron el pan y los fideos y, pese a que el dólar baje, “la heladera de los paraguayos no mejoró”.

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“Gobierno colorado sin coloradismo”

Otro punto que apuntó Samaniego es que existe una “crisis” económica dentro del Gobierno de Santiago Peña y por esto buscan convocar al ministro de Economía, Óscar Lovera, para que dé explicaciones ante el Congreso Nacional.

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“Hoy siento dolor, impotencia, cuando recorro el Paraguay y las mujeres me hablan de su realidad: de que tienen que decidir entre comprar alimentos o darles medicamentos a sus hijos. Eso jamás ocurrió en el Paraguay”, mencionó.

También reportó que varias personas le dicen que no les alcanza el salario mínimo y esto motiva que realicen distintos trabajos, algo que imposibilita que compartan tiempo con sus hijos.

“Tenemos un Gobierno colorado sin coloradismo; no representa al fundador de nuestro Partido. Hoy el 40% del salario mínimo de los trabajadores se va en medicamentos. Vamos a hablar de transporte. ¿Acaso el transporte funciona? Sigue siendo un caos y el que cobra salario mínimo no tiene para su Bolt”, sentenció.

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