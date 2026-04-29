Rechazan senaduría vitalicia: Samaniego acusa al cartismo de ignorar a la gente

“Voy a ser clara y concreta. Vamos a rechazar este pedido de reglamentar la Senaduría vitalicia. La bancada independiente Causa Republicana del Partido Colorado, integrada por Juan Afara, Arnaldo Samaniego y yo, no nos vamos a prestar a lo que hoy el oficialismo está queriendo hacer, que es tapar y no ocuparse de los problemas reales de la gente”.

Así expresó en la Cámara Alta la senadora Lilian Samaniego (ANR-Causa Republicana) al ser consultada sobre la intención del oficialismo de tratar de forma acelerada el controvertido proyecto de ley que reglamenta el artículo 189 de la Constitución sobre las senadurías vitalicias para expresidentes de la República que los habilita a ser senadores activos y a postularse a otros cargos electivos.

Samaniego anunció su voto en contra de la iniciativa cartista junto con los senadores Juan Afara y Arnaldo Samaniego.

Hoy, el oficialismo finalmente no incluyó el tratamiento del proyecto de ley en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores.

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Samaniego, visiblemente fastidiada, dijo que el gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) y el oficialismo en el Senado no se ocupan de los problemas reales de la gente. Citó que el dólar está bajo en su cotización y los productos de la canasta básica familiar no bajaron sus precios.

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“O están igual o están más caros. La carne, la leche, el huevo, todo lo que hace a la canasta familiar. El salario de la gente no alcanza. ¿Ustedes saben lo que me dicen las mamás? Lilian, yo tengo que elegir entre comprar el medicamento o darle de comer a mi hijo. ¿Ustedes saben lo que significa eso? De estos temas es de los que nosotros tenemos que ocuparnos. Y no nos vamos a prestar al oficialismo de desviar la atención y presentar este proyecto de ley", criticó la parlamentaria.

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Samaniego remarcó que el oficialismo colorado “está lejos de la gente” y “alejado de la realidad ciudadana”. Afirmó que la economía “es un desastre” y el transporte público “no funciona”.

“Estos temas son lo que tendrían que estar ocupando; querían desviar la atención. Entonces, Causa Republicana, no nos vamos a apretar al oficialismo”, manifestó la senadora Samaniego.

Consultada si Honor Colorado y sus aliados, tienen los votos para la aprobación respondió que desconoce. Indicó que el oficialismo colorado “presenta cosas que están fuera de lugar”.

“Tenemos que debatir lo que le importa a la gente. ¿Y qué le importa a la gente? Que alcance el salario. ¿Qué pasó con los productos? ¿Qué pasó con el precio del huevo, de la leche, de la carne? De todo lo que hace a la alimentación básica del ciudadano común, que te dice: no me alcanza el salario, tengo que hacer otras cosas, no puedo llegar a fin de mes", cuestionó la senadora disidente.

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Inconstitucional

Abogados y algunos senadores de la oposición sostienen que la reglamentación promovida por el cartismo desnaturaliza el espíritu constitucional al abrir la posibilidad de que expresidentes accedan a bancas activas, lo que consideran una violación de la Carta Magna.