El Guiño de HC a Baruja: Mientras Peña y Latorre reparten elogios a Gobernadores

Hasta el pasado jueves, había tres candidatos admitidos como posible dupla en una chapa presidencial por el cartismo, el cual ya está confirmado -por ahora- y será encabezada por Pedro Alliana; sin embargo, el presidente del Partido Colorado y líder de HC, Horacio Cartes, lanzó un guiño presuntamente inclinando la balanza en favor del titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja.

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“Ministro Baruja, me prohibieron decir lo que quiero y lo que pienso del tema, pero... se entiende, ¿verdad?“, dijo Cartes en un acto en la ANR el jueves pasado, haciendo referencia indirectamente al tema de la chapa, dejando de esta manera mal parado al candidato de los gobernadores, el guaireño César ”Cesarito" Sosa (ANR, HC), y al candidato de las bancadas oficialistas en la Cámara Baja y presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC).

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El intento de apurar la designación del ministro y senador con permiso Baruja (candidato de la bancada de HC en Senado) le generó una fuerte crispación a Alliana, que tuvo que anunciar que frenaría el anuncio de su dupla al menos hasta que pasen las internas municipales, tal como lo exigieron los gobernadores y diputados cartistas, que sellaron una alianza, acordando definir más adelante un candidato único entre Sosa y Latorre.

Tras el guiño de HC a Baruja, el presidente de la República, Santiago Peña, ayer le tuvo que ver la cara a “Cesarito” Sosa en un acto en su departamento, en donde le preguntaron al mandatario su apreciación sobre el gobernador, donde Peña se cuidó de no contradecir a HC, pero también intentó quedar bien parado con el presidente del Consejo de Gobernadores.

Puntualmente se le consultó a Peña cómo ve la figura de César Sosa, ante lo cual dijo: ”el gobernador es una figura demasiado importante, un compañero" y que en estos tres años de mandato “no ha perdido el tiempo” en cuanto a su gestión.

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“Yo (tengo) una admiración tremenda hacia lo que hace él, ya desde su rol no solamente como gobernador, sino como presidente del Consejo de Gobernadores, que hace un trabajo maravilloso con los 17 departamentos. Yo a nivel político tengo que decir que el liderazgo que él muestra con los 15 gobernadores colorados es fundamental, ya que han demostrado una enorme cohesión y queremos que esto realmente se vea en el beneficio para la gente”, acotó Peña.

Latorre en Alto Paraná

Por su parte, también ayer el presidente de Diputados, Raúl Latorre, participó del acto de apertura de la Expo Feria de Agronegocios Santa Rita 2026, donde insistió en el acercamiento al grupo de gobernadores y puntualmente con el anfitrión, el gobernador cartista de Alto Paraná, César “Landy” Torres.

“Felicitaciones por el gran trabajo que está haciendo Landy y vos sos el gobernador de uno de los departamentos más importantes del Paraguay. No digo el departamento más importante porque otros 16 amigos probablemente se van a enojar conmigo, pero permitime decirte que a pesar de la importancia, de la responsabilidad que tenés hoy, resaltar lo mucho que estás haciendo por tu departamento y desde tu departamento, por tu país", afirmó Latorre en su discurso.

La mayoría cartista en Diputados justamente le tiró recientemente un enorme salvavidas a “Landy” Torres al rechazar el proyecto de ley que pretendía quitarle el manejo de los millonarios fondos del programa Hambre Cero.

A esto hay que sumarle que Latorre también tendría intenciones de lograr el apoyo de los gobernadores, ya que acordaron con Cesarito Sosa que uno de ellos descabalgaría en favor del otro, buscando una propuesta con más respaldo, ante la aparente preferencia de HC por Baruja.

Latorre remató su intervención, diciendo: “Ya te queda chico ser gobernador, Landy. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo”.