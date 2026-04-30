“Se entiende, ¿verdad?”: la expresión de Cartes sobre posible dupla Alliana-Baruja

El titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, indicó que le prohibieron hablar sobre la persona que acompañaría como vicepresidente de Pedro Alliana en su carrera a la presidencia de 2028, sin embargo, dio un peculiar respaldo a Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, de quien varios dirigentes cartistas indicaron que está “más golpeado que carne para milanesa”.

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“Ministro Baruja, me prohibieron decir lo que quiero y lo que pienso del tema, pero... se entiende, ¿verdad?“, dijo Horacio Cartes e hizo un guiño, durante la inauguración de las mejoras en el Centro Sanitario del Partido Colorado.

Cartes dio, además, su respaldo total a la precandidatura de Pedro Alliana, de quien volvió a indicar que será el “futuro presidente del Paraguay”.

De esta manera, se entiende que la dupla presidencial del cartismo sería Pedro Alliana como presidente y Juan Carlos Baruja como vicepresidente.

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Quedaron relegados el diputado Raúl Latorre y el gobernador de Guairá, César Sosa, quienes también están en la “lista tentativa” de vicepresidenciables. Incluso, no participaron del acto en donde Cartes dio su primer discurso luego de su convalecencia de salud.

Pide no ofender

En otro momento, Horacio Cartes pidió a los cartistas evitar las ofensas en los discursos, esto en abierta alusión a los fuertes roces que hubo entre referentes cartistas durante su convalecencia, cuando, incluso, se trataron de “cuervos y carroñeros”.

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“Señores, les pido humildad, no perdamos la humildad. Cuidemos nuestros discursos, no ofendamos, no provoquemos heridas, porque eso no se sana con unas disculpas”, dijo Horacio Cartes.

Añadió que las elecciones municipales de octubre próximo serán un desafío para el Partido Colorado, aunque agregó que no le tiene miedo, pero remarcó que se debe llegar unido.

“Se viene un gran partido y necesitamos a la familia unida. Yo no tengo miedo a los desafíos, pero necesitamos estar unidos”, puntualizó Cartes.