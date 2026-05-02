Oposición tiene más chances de ganar en Asunción que en las generales, dice ex senador López

Para Miguel Ángel López Perito, ex-senador y ex-hombre fuerte del gobierno de Fernando Lugo, la oposición en la actualidad tiene más chances de ganar en Asunción en las elecciones municipales de octubre próximo, que en las presidenciales de 2028.

“No sé cuánto ha aprendido la oposición de las elecciones anteriores. Espero que se haya aprendido más de lo que aparenta. En elecciones generales yo no veo ninguna chance. Pero puede surgir alguno, de momento para mí Prieto es el que tiene más chance, pero hay que ver si tiene la madurez suficiente para aglutinar a la oposición que es una tarea muy difícil”, dijo el ex-senador López Perito.

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Manifestó además que el Partido Colorado no cometerá el mismo error que tuvo con Fernando Lugo de dejarlo competir en las elecciones libremente, sino que buscará sacar de la carrera a Miguel Prieto (YoCreo) con alguna artimaña.

“Tengo la impresión el Partido Colorado va a usar cualquier método para sacarlo de la cancha, si aprendieron con la experiencia de Lugo. Antes, el Partido Colorado, como partido político, no podía sacarlo y le dejaron competir a Lugo y les salió el tiro por la culata. Entonces creo que a Prieto lo van a sacar de la cancha antes, no se van a arriesgar”, dijo Miguel Ángel López Perito, ex hombre fuerte del gobierno de Fernando Lugo, único presidente de la oposición electo tras la dictadura stronista.

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Con Sole hay más chances, aseguró

En otro momento, indicó que en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre ve más chances de ganar al Partido Colorado con Soledad Núñez como cabeza de la oposición.

“En Asunción veo más chances con Soledad Núñez, creo que podría ser un proyecto ganador. Sin embargo la capital es muy compleja. En Asunción, suelen quedar enterrados muchos proyectos de la oposición si no se trabaja con el gobierno central y si no se saca a los planilleros: y no creo que el Partido Colorado permita eso”, dijo el ex-senador.

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No obstante manifestó que cree en la capacidad de Soledad Núñez y en el equipo que la acompaña por lo cual ve más ventajas en el triunfo electoral en Asunción.

“Confío en Soledad, sé que tiene una buena capacidad administrativa y no solo ella, sino todo el equipo que la acompaña”, puntualizó López Perito.