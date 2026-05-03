Invasión de terrenos en Luque: Piden dejar de ningunear la problemática

Mediante un comunicado, la Contraloría Ciudadana de Luque (CCL) indicó que ha decidido acompañar a los afectados de la “mafia de las invasiones de terreno” y a la ciudadanía en general en el marco de su lucha contra la corrupción, la impunidad y a favor de la transparencia.

La agrupación civil solicita al intendente cartista Carlos Echeverría y a los concejales que den una solución real, teniendo en cuenta que, hasta la fecha se mostraron indiferentes a los reclamos ciudadanos.

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“Solicitamos a las autoridades municipales que den una solución real. Este no es un problema de un grupo determinado, no es solo de un sector, este no es un tema privado”, reza una parte del comunicado de la CCL.

Asimismo piden al Ministerio Público y al contralor general de la República Camilo Benítez que prosigan las investigaciones y que además inicien una auditoría urgente a la gestión municipal.

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Por último, piden debate sobre el tema, que no se oculte y que desde la Municipalidad de Luque se busque dar respuesta a los principales afectados por las invasiones de terrenos.

La problemática lleva años y hasta la fecha no se da un corte definitivo. Debido al escándalo, el propRio intendente presentó una denuncia en donde indicaba que funcionarios municipales se unieron para armar un esquema de despojo.

Sin embargo, entre el grupo que opera para invadir terrenos privados estarían abogados que en su momento fueron asesores municipales de Echeverría y también ex funcionarios que buscan con artimañas municipales despojar de sus propiedades a los legítimos dueños.