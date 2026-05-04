Elecciones municipales: Denuncian por evasión de aportes del IPS a directivos de universidad

El asesor externo del Instituto de Previsión Social (IPS), Weldon Black Zaldívar denunció a la Universidad Autónoma del Sur cuya rectora es Mirtha Reyes y vice rector Jorge “Turi” Cappello, ambos miembros activos de la candidatura a intendente de Camilo Pérez en Asunción.

Según la denuncia, la Universidad Autónoma de Sur, cuya representante legal es Mirtha Reyes, actual candidata a concejal de Asunción de manos de Camilo Pérez, estaría adeudando a la Previsional G. 4.096 millones en concepto de aporte obrero-patronal, cuotas por fraccionamiento, multas por la falta de inscripción a la seguridad social de sus funcionarios, etc.

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Asimismo, según la denuncia presentada por el asesor externo del IPS, la universidad se negó a suministrar información y a la realización de procedimientos de inspección.

Además, se indica que mediante un convenio firmado entre el IPS y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se pudo corroborar que la universidad habría declarado como “abonado” G. 279.498.441 en aportes sociales, sin embargo ese dinero no ingresó a las arcas de la previsional. Es decir, también se estaría incurriendo en el delito de declaración falsa y eventual evasión de impuestos.

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En la denuncia se indica que la candidata a concejal de Asunción no cumple con el pago de la seguridad social, lo que implica que sus trabajadores no pueden acceder a las prestaciones médicas y eventualmente no podrán acceder a la jubilación.

Weldon Black Zaldívar en su denuncia también indica que según los documentos a los que accedió, la universidad descuenta todos los meses a sus empleados por el aporte obrero patronal, pero ese dinero no ingresa a las arcas del IPS.

Según los datos estos hechos ocurrieron desde el 2022, por lo cual la evasión sería millonaria además del perjuicio hacia sus funcionarios.

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El secretario privado de Santiago Peña, Turi Cappello, y decano de la carrera de Ciencias Empresariales, asumió en febrero de 2025 como vicerrector de Relaciones Interinstitucionales de la UNASUR.

Asimismo, integra el equipo político del titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR-HC), a favor del intendentable Camilo Pérez; con fuertes vínculos en la Municipalidad de Asunción.

Cierre de carreras

En el 2017, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) dispuso el proceso de clausura de las carreras, en total fueron 14 y más de 35 sedes universitarias, lo que afectó a una inmensa cantidad de estudiantes.

En tanto, en el 2020, también hubo protesta de docentes que no cobraban sus haberes cuando impartían clases virtuales en plena pandemia del Covid-19, lo que motivó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.