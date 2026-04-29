Intervención del Mercado de Abasto: Turi Cappello, su “nuevo propietario”, denuncian

La Junta Municipal de Asunción resolvió este miércoles, en sesión ordinaria, aprobar la intervención del Mercado de Abasto en respuesta a graves denuncias de corrupción. La medida surge tras la solicitud formal de la concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente), quien expuso la crisis administrativa y operativa imperante en el recinto.

Los permisionarios llevan días manifestándose para exigir transparencia y el cese de las supuestas irregularidades cometidas por la actual gestión municipal. Los trabajadores exigen la salida inmediata del director del mercado, Carlos García, junto con los funcionarios de su “primer anillo”.

Lea más: ¿Recaudación para campañas? La denuncia de permisionarios del Abasto

Durante la sesión ordinaria, Rolón fundamentó su pedido basándose en el clamor de los trabajadores, quienes denuncian sufrir constantes abusos y presiones. La concejala apuntó directamente al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), a quien sus colegas eligieron tras la “hecatombe” de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

“No puede ser que estemos peor que antes, una vergüenza. Luis Bello, te quiero dar un mensaje, mi hijo. Cuánta esperanza tuvieron la ciudadanía y esta Junta Municipal de que puedas cambiar las cosas y ahora le entregamos a algunos concejales y a otros que están fuera, para que se apoderen de la capital”, acusó.

Corrupción y “feudos políticos” en el Mercado de Abasto

La concejala Rolón agregó: “Paseándonos por la Municipalidad vemos que hay ‘propietarios’ (de la comuna) tanto acá, algunos concejales, pero también hay nuevos ‘propietarios’ en el Mercado de Abasto“, dijo. “(Jorge) Turi Cappello es el nuevo propietario del mercado de Abasto”, sentenció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Movilización en el Abasto: exigen salida del “primer anillo” mientras se desarrolla sumario

“Los manifestantes del Mercado están solicitando que termine la corrupción en el Mercado de Abasto porque están pidiendo nuevas casillas, reventa de casillas”, denunció Rolón ante el pleno. La edil criticó duramente la supuesta apropiación de espacios públicos por parte de sectores políticos vinculados a la facción cartista.

Según su denuncia, el mercado ha dejado de ser una institución de servicio para convertirse gradualmente en un nuevo feudo político del concejal con permiso Jorge “Turi” Cappello (ANR-cartista), actual secretario privado del presidente de la república, Santiago Peña (ANR-cartista).

¿Qué denuncian los permisionarios del Abasto?

La aprobación del pedido de intervención por parte de los concejales, fue consecuencia de las manifestaciones de permisionarios que, al menos desde mediados de abril, exigen la salida inmediata del director Carlos García y de todo su entorno administrativo. Denuncian que bajo su mando se han realizado pedidos de dinero siderales para la adjudicación o permanencia en los puestos de venta.

El esquema incluiría la reventa de locales por montos que alcanzarían los G. 1.500 millones, afectando directamente a los antiguos permisionarios, quienes aseguran tener evidencias de funcionarios públicos recaudando dinero en efectivo que no ingresa a las arcas oficiales de la comuna. Los trabajadores sostienen que no habrá transparencia si los denunciados permanecen en sus cargos durante el desarrollo de la intervención.

Intervención de la Terminal: Desalojan capilla por fines comerciales

En la misma jornada parlamentaria, la concejala Rolón logró que la Junta aprobara también la intervención de la Estación de Buses de Asunción (EBA). Este pedido secundario responde a denuncias similares sobre manejos oscuros en el cobro de los diversos cánones a los usuarios y transportistas.

Además, Rolón denunció con indignación el desalojo de una histórica capilla de la terminal, para instalar en su lugar nuevas casillas con fines netamente comerciales. Según dijo, los usuarios y trabajadores del lugar lamentaron profundamente esta acción, viéndola como un desprecio total a los espacios espirituales y comunitarios del edificio.

Lea más: Arnaldo promete ser implacable y barrer el reparto de “feudos” a políticos y concejales

La concejala resaltó que este tipo de decisiones prioriza el lucro irregular y el clientelismo por encima del bienestar y la fe ciudadana. Estas irregularidades en la gestión de espacios públicos motivaron el voto favorable de la mayoría de los concejales presentes en la sesión.

A su vez, el concejal Humberto Blasco (PLRA) destacó la “fe inquebrantable de los migrantes” que buscan refugio en la oración antes de su partida del país buscando mejores horizontes. “Yo no sé dónde está Bello, porque siempre invoca a Dios, y es un parroquiano devoto de San Pablo. Quiero aprovechar la minuta de la colega para que se restablezca el oratorio. Es muy poco, pero da mucha fortaleza”, remató.