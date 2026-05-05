Adecuan estructura de FF.AA. para reforzar presencia en la Junta Interamericana de Defensa

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 5976, con fecha 4 de mayo, por el cual se amplían los artículos 2° y 10 del decreto N° 4792 del 23 de octubre de 2025, “por el cual se reestructura el cuadro de oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas de la Nación”.

En el considerando del decreto refiere que “la activa participación de la República del Paraguay” en instancias hemisféricas, tales como la cumbre “Escudo de las Américas”, ha “ratificado el compromiso del Estado con la seguridad regional, haciendo imperativo fortalecer la presencia institucional en organismos multilaterales de defensa″.

El decreto refiere que en dicho contexto, la Junta Interamericana de Defensa (JID) demanda una representación permanente de alto nivel técnico y estratégico, “por lo cual resulta pertinente adecuar la estructura orgánica del cuadro de oficiales generales, incrementando en una plaza la dotación de Generales de Brigada o su equivalente, a fin de designar un Representante Adjunto que garantice la defensa de los intereses nacionales en dicho foro”.

La Junta Interamericana de Defensa es un organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene su sede permanente en Washington DC.

Actualmente, el Jefe de delegación de Paraguay ante la Junta Interamericana de Defensa es el general de Brigada Nelson Augusto Ortiz Espinoza.

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Ministro destaca presencia

Ante nuestra consulta, el ministro de Defensa Nacional, Gral. (SR) Óscar González, informó que la Junta Interamericana de Defensa otorga “la posibilidad de enviar a un oficial de general de brigada”, a dicho organismo. Informó que el decreto agrega un general de brigada para que ejerza la representación adjunta del país ante la Junta.

“Se agrega un general de brigada y no aumenta el presupuesto. No implica, se mantiene todo igual en lo que dispone el Presupuesto General de Gastos de la Nación”, manifestó el secretario de Estado.

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Un solo cambio

El decreto agrega un solo cambio en la estructura de cuadros de oficiales generales de las FF.AA. Se aumenta la presencia de un general de brigada o equivalente.

El documento establece en su artículo 2° que “el cuadro de dotación de Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas de la Nación en tiempo de paz” será de:

- 4 Generales de Ejército o su equivalente.

- 23 Generales de División o su equivalente.

- 34 Generales de Brigada o su equivalente (anteriormente se componía de 33 generales de brigada o equivalente).

El artículo 10 dispone que son cargos privativos de General de Brigada:

- Agregado de Defensa ante la Embajada Paraguaya en los Estados Unidos de América, Jefe de la Delegación y Representante ante la Junta Interamericana de Defensa.

- Representante adjunto ante la Junta Interamericana de Defensa.

- Comandante de la Primera División de Infantería.