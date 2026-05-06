Erico Galeano no renunciará “por el momento”, según su abogado

Aunque parece haber perdido el apoyo de sus compañeros de la bancada oficialista cartista en la Cámara de Senadores luego de la ratificación de la condena de 13 años de prisión en su contra, lo que vuelve aparentemente inminente que se le despoje de su investidura como parlamentario, el senador cartista Erico Galeano (ANR, Partido Colorado) no renunciaría a su banca, según dijo a ABC Color su abogado Ricardo Estigarribia.

Esta semana, un Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia dictada en primera instancia contra el senador Galeano, quien fue declarado culpable de lavado de dinero vinculado al narcotráfico y asociación criminal al comprobarse que tuvo vínculos con una estructura vinculada a los supuestos narcotraficantes Miguel Ángel ‘Tío Rico’ Insfrán y Sebastián Marset.

Luego de la condena en primera instancia, la bancada del movimiento cartista Honor Colorado en el Senado – a la que Galeano pertenece – lo protegió de un eventual proceso de pérdida de investidura otorgándole un polémico “permiso” para ausentarse del Congreso.

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Sin embargo, tras la ratificación de esa condena esta semana, figuras de liderazgo de Honor Colorado anunciaron que el cartismo en el Congreso acompañaría un pedido de pérdida de investidura y que se le sugirió a Galeano renunciar antes de que eso ocurra.

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“Por mi sugerencia, no va a renunciar por el momento”

Sin embargo, Estigarribia dijo hoy a ABC que “por mi sugerencia, no va a renunciar por el momento el senador”.

El abogado señaló que, al retirarle hoy el Senado el permiso que le otorgó, el senador Galeano debe regresar a su banca, que es ocupada provisoriamente por Guadalupe Aveiro (ANR). Solo entonces el Senado podrá iniciar un eventual proceso de pérdida de investidura, indicó.

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Estigarribia dijo que conversó con su cliente sobre las “posibles consecuencias jurídicas” de que renuncie o sea despojado de su investidura en el Senado. Explicó que si Galeano es expulsado del Congreso, se activaría automáticamente el mecanismo de prisión preventiva que ordenó el Juzgado al perder el congresista sus fueros.

También agregó que si el senador es expulsado del Senado y luego la Corte Suprema de Justicia – la última instancia judicial a la que Galeano puede recurrir para revertir la condena en su contra – resuelve absolverlo, el político podría accionar judicialmente contra los parlamentarios que resolvieron su expulsión e incluso contra el Estado paraguayo, aunque añadió que Galeano manifestó no tener intención de accionar contra el Estado.

“Es mejor para los políticos congraciarse con la prensa”

Estigarribia cuestionó como “un sinsentido” que el Senado haya otorgado un permiso a Galeano debido a que la sentencia aún no estaba firme tras la condena en primera instancia y se lo retire ahora, a pesar de que técnicamente la condena aún no está firme al quedarle a Galeano la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema.

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“Obviamente se dan coyunturas políticas”, dijo, y agregó que “es mejor para los políticos congraciarse con la prensa y ciertos sectores sociales” expulsando a Galeano.