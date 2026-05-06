Yolanda pide valentía al titular del IPS para denunciar a exadministradores corruptos ante la Fiscalía

La parlamentaria de la oposición valoró las denuncias públicas realizadas por el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, sobre presuntos hechos de corrupción dentro de la previsional, pero sostuvo que eso no es suficiente.

“No solamente la denuncia pública, hay que hacer la denuncia ante la Fiscalía. ¡Pero qué bien, todas estas inversiones, estas compras mal hechas y resulta ser que estos personajes renuncian y se van a su casa! ¡Qué lindo, qué lindo en Paraguay vos robás y te vas a tu casa“.

En alusión al extitular del IPS, Jorge Brítez, indicó que renunciar al cargo se vuelve un “negocio redondo, se va con los G. 9 mil millones en el bolsillo, G. 10 mil millones, G. 3 mil millones. ¡Qué lindo negocio ser funcionario público en Paraguay en estas condiciones!. No, doctor Fretes, necesitamos de tu valentía para el siguiente paso“, dijo la senadora Paredes.

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“Se necesita más que exposición pública. Se necesita valentía para presentar denuncias ante el Ministerio Público contra todos los responsables de estos actos de extrema corrupción y violación de derechos humanos”, afirmó.

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La legisladora fue enfática al señalar que las irregularidades detectadas no son hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático que, según dijo, afecta directamente a los asegurados.

Apunta contra exautoridades y consejeros

Durante su discurso, Paredes cuestionó duramente a miembros del Consejo de Administración del IPS que no pusieron sus cargos a disposición tras la asunción de Fretes. Según indicó, varios de ellos estarían comprometidos en decisiones que derivaron en el mal manejo de fondos públicos.

Recordó que, conforme a la Carta Orgánica del IPS, el Consejo tiene la responsabilidad de aprobar presupuestos, balances, compras, licitaciones y operaciones financieras. “No pueden alegar desconocimiento. Son responsables directos de licitaciones fraudulentas, compras irregulares y decisiones que perjudicaron al Instituto”, sostuvo.

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La senadora también enumeró algunos de los casos recientes expuestos por la actual administración como la compra irregular de insumos médicos, como bolsas de ostomía pediátrica en cantidades injustificadas, las licitaciones millonarias, como la contratación de asesorías por más de G. 3.500 millones.

Asimismo, las inversiones fallidas, incluyendo equipos contra incendios por unos G. 9.000 millones que no funcionarían. “En apenas 15 días se detectaron irregularidades por unos 20.000 millones de guaraníes. Esto es solo la punta del iceberg”, advirtió.

“Se está violando un derecho humano”

Paredes vinculó directamente la corrupción en el IPS con la vulneración de derechos fundamentales. “Cuando no se brinda atención médica adecuada, se está violando el derecho humano a la salud. Esto ocurre todos los días con asegurados que no encuentran medicamentos ni insumos para cirugías”, denunció.

En ese contexto, describió la situación de pacientes que deben recurrir a colectas para costear tratamientos, calificando el escenario como insostenible.

La senadora cerró su intervención con un mensaje directo al Ejecutivo y a las nuevas autoridades del IPS: “Basta, presidente (Fretes), de esta situación. La gente, la ciudadanía exige que IPS tenga definitivamente una solución”.

También exigió a las nuevas autoridades que “todos los involucrados sean denunciados al Ministerio Público y se vayan presos por ladrones”.

“Basta de que los responsables renuncien y se vayan a sus casas. Deben ser denunciados y responder ante la Justicia. La ciudadanía exige que se recuperen los recursos y que los culpables vayan presos”.

El discurso de Paredes se da en medio de una creciente presión política y social por transparentar la gestión del IPS, una de las instituciones más cuestionadas en Paraguay por presuntos hechos de corrupción y deficiencias en la atención sanitaria.