Intendente de San Juan Bautista afirma que rechazo de ejecución presupuestaria responde a una cuestión política

Durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, se rechazó la ejecución presupuestaria presentada por el intendente José Luis Benítez (ANR-HC).

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, integrada por los concejales de la bancada colorada Ariel Girett, Manuel Morínigo y Ramón Benítez, y por representantes de la bancada liberal Leonarda Cabrera y Félix García, presentó dos dictámenes: uno que proponía aprobar la rendición de cuentas y otro que recomendaba su rechazo.

El segundo dictamen, que plantea rechazar la ejecución presupuestaria de Benítez, obtuvo la aprobación de los concejales.

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De un total de 12 ediles, 7 votaron a favor del rechazo: 5 pertenecen a la bancada liberal y 2 a la bancada colorada; mientras que los 5 votos restantes, emitidos por los concejales de la bancada colorada, se inclinaron por la aprobación.

Al respecto, el intendente José Luis Benítez señaló que el rechazo a su ejecución presupuestaria responde exclusivamente a motivos políticos, y que esta postura se debe principalmente a los dos concejales colorados, ya que considera que los ediles liberales están cumpliendo adecuadamente con su función de oposición.

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“Aún no hemos recibido la resolución de la Junta correspondiente al dictamen de rechazo. En cuanto nos llegue este documento, trabajaremos junto con el equipo técnico para revisar punto por punto cada una de las observaciones que fundamentan esta decisión”, indicó.

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Asimismo, explicó que los puntos principales que han sido objeto de observación son la adquisición de espacios recreativos como parques y la compra de equipos de climatización.

“Los ediles solo han mencionado la adquisición de estos bienes, pero no han tomado en cuenta que el costo total incluye también su instalación completa. No obstante, analizaremos esta situación con el equipo técnico, y nos sentimos tranquilos porque contamos con toda la documentación que respalda nuestras acciones”, agregó.

Benítez manifestó que, en su opinión, no resulta sorprendente la actuación de la bancada liberal, ya que cumple su función de oposición, pero sí lo es la postura de los dos concejales colorados que votaron en contra de su rendición de cuentas, a lo que calificó como una decisión de carácter netamente político.

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Reelección

Los concejales colorados que apoyaron el rechazo son el presidente de la Junta, Pablo Amarilla, y Mario Maidana, quienes se encuentran en proceso de búsqueda de la reelección dentro del movimiento General Bernardino Caballero, donde Carmelo Ibarra es el precandidato a intendente.

Por otra parte, el ejecutivo municipal señaló que los ahora indignados por la sobrefacturaciones no son coherentes en la actitud asumida y recordó que existe una carpeta fiscal con la denuncia de lesión de confianza contra la administración anterior de Juan Carlos Meza (PLRA), sobre la obra del palacete municipal.

En ese sentido, indicó que la denuncia presentada por la actual administración municipal no fue firmada por los dos concejales mencionados. Por ello, calificó de incoherente su postura, señalando que en tiempos electorales asumen el compromiso con el buen uso de los recursos públicos.