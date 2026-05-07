Peña le “tiene alergia a la Patria”, cuestiona Espínola

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) criticó que el gobierno de Santiago Peña pretenda hasta “robarle” a la ciudadanía el orgullo de ser paraguayo, ante el anuncio de la cancelación del desfile militar tradicional por las fiestas patrias del 14 y 15 de mayo por la Independencia.

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“Cancelan el desfile militar para las fiestas patrias. Primero nos roban la seguridad, después el orgullo. Ya solo falta que cancelen el izamiento de la bandera y nos pidan perdón por ser paraguayos", cuestionó a través de su cuenta en X.

Esta mañana se comunicó la decisión de suspender el desfile, sin mayores argumentos que fue una decisión del Poder Ejecutivo.

Espínola acompañó su crítica con imágenes de desfiles pasados durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez.

“Este gobierno de Peña le tiene alergia a la Patria”, remató Espínola en crítica al mandatario, que como ya se volvió costumbre, se encuentra de gira internacional.

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No obstante, se espera que Peña esté de vuelta en el país para los festejos patrios, ya que su último destino fijado es Filipinas, donde se prevé que esté del 10 al 12 de mayo.