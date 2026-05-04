Red Desinformante: querella penal contra perfiles que atacan a la prensa

Hace poco se dio a conocer como Despierta Paraguay (DPY), página usada para promover enormes campañas sucias contra el sector de la prensa y críticos políticos al gobierno de Santiago Peña, difundió “anuncios pagos” a través de una agencia colombiana llamada Digimarketing SAS. Las pautas financiaban los ataques a periodistas y medios de comunicación que cuestiona al gobierno actual en redes sociales.

Llamativamente, en nuestro país, el otro y único cliente de la agencia sería el Gobierno. Mientras que DPY destinó más de G. 150 millones en Facebook ocultando el rastro del dinero, la agencia digital y el Ministerio de Tecnología e Información para la Comunicación (Mitic) se desmarcaron del vínculo, pero sospechosamente, todas las pautas, anuncios y datos de la empresa Digimarketing S. A. desaparecieron tras darse a conocer esta información.

Hoy también se dio a conocer que Sucia Política es otra de las páginas de campaña sucia “prooficialistas” con anuncios difundidos en Facebook e Instagram, que junto con Central Noticias, destinó más de G. 740 millones a propaganda y aparece ligada a Jimmy Villaverde Emategui, exfuncionario público y considerado por el ministro Gustavo Villate como un “militante” de Honor Colorado.

Ante estos hechos, la abogada Alejandra Peralta, especializada en derechos humanos y en representación de Christian Chena, promovió una querella penal inmoninada por calumnia, que según explicó, se da para perseguir delitos de acción penal privada.

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Uno de los argumentos presentados en la querella es que estos perfiles difundieron publicaciones consideradas difamatorias en perjuicio del querellante, además de que los denunciados operan mediante perfiles anónimos para evitar ser identificados de forma sencilla, por lo que se solicitó formalmente a un juez que intervenga para recolectar pruebas electrónicas en el extranjero.

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Buscan identificar a administradores de “Despierta Paraguay”

Ya que las empresas a través de las cuales se difundieron estos mensajes y ataques, que son Meta Platforms Inc. y X Corp. cuyas sedes principales están en Estados Unidos, serías las responsables de proveer información sensible siempre que medie una orden firmada por un juez competente.

Entre el petitorio de informes, la abogada solicita en la querella datos de creación de la cuenta, registros de inicio de sesión correspondiente desde el 22 de noviembre de 2024 hasta la fecha de recepción de la solicitud, especificar direcciones I.P, fecha y hora de cada evento, así como también si otras cuentas de esa red social han utilizado las direcciones I.P. resultantes, así como datos respecto a los dispositivos utilizados para estas cuentas y los registros de geolocalización.

Por otra parte, la abogada recordó cuáles son los casos en los que una causa por difamación y calumnia pueden ser considerados desproporcionales.

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“Toda la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, al cual está sujeto Paraguay, dice que el derecho penal, a través de las figuras de la difamación y la calumnia resulta desproporcional y arbitrario para denunciar tres tipos de discursos”, indicó.

Buscan a quienes están detrás de campaña sucia

Explicó que estros tres tipos de discursos son los que se refieren a funcionarios públicos, los que se refieren a candidatos electorales y los que son de interés público, es decir, aquellos sobre los cuales la ciudadanía tiene un legítimo interés de mantenerse informada, cómo por ejemplo, las denuncias de corrupción aunque no sean funcionarios públicos.

“Es importante aclarar que las publicaciones en las cuales el medio digital Despierta Paraguay se refirió al señor Christian Cehna NO fueron expresiones de interés público. El señor Chena tampoco es funcionario público ni candidato electoral, por lo cual la vía penal es idónea para defender el honor y la reputación”, señaló.

De igual modo, lamentó que en los fallos de la justicia paraguaya poco o nada importan estos estándares. Agregó que aguardan tener novedades sobre quienes están detrás de la cuenta desde la que se atacó a varios periodistas y medios de prensa.