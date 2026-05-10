Alliana recuerda el legado de Humberto Rubin

“Hoy recordamos el nacimiento del pilarense Don Humberto Rubin, un paraguayo que dejó huellas profundas en el periodismo, en la defensa de la libertad y también en nuestra tierra. Con más de 50 millones de árboles plantados en vida, nos enseñó que un hombre se hace grande cuando empieza a plantar árboles, sin esperar su sombra”.

Así refiere el posteo del vicepresidente Pedro Alliana, en ejercicio de la Presidencia, ante el viaje del mandatario Santiago Peña a Taiwán y Filipinas.

El segundo del Poder Ejecutivo y futuro presidenciable de Honor Colorado de cara al 2028, recordó de esta manera, el legado del inolvidable comunicador y fundador de radio Ñandutí, Humberto Rubin, quien falleció el 25 de julio de 2022, a los 87 años.

El comunicador, ícono de la lucha del periodismo libre en tiempos oscuros de la dictadura de Alfredo Stroessner, nació en Pilar el 10 de mayo 1935.

Lea más: Murió Humberto Rubín a los 87 años

Si bien construyó todo un imperio de la comunicación radial, comenzó desde abajo. Hizo carrera primeramente como cronista deportivo a los 14 años. Luego, realizó un recorrido desempeñándose como locutor en las más importantes emisoras de la capital paraguaya, hasta que llegó a ser director de Radio Ñandutí con apenas 19 años de edad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En paralelo también hizo carrera como actor de teatro, y se destacó como un gran declamador.

La clausura de su radio Ñanduti

En abril de 1987, fue clausurada radio Ñanduti. Durante los años de dura represión de la dictadura, recorrió varios países americanos y europeos, para manifestar, juntamente con grupos políticos, periodistas e intelectuales, su oposición a Stroessner. En ese recorrido denunció injusticias cometidas por régimen.

Luego de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, la radio reabrió y continuó con su estilo periodístico independiente. En diferentes etapas de su vida fundó dos semanarios: Estadio Deportivo y Tiempo 14, de carácter político y económico, además de la Editorial Ñanduti Vive.

Recibió premios y distinciones nacionales e internacionales, entre los que destacan el premio “Pablo Iglesias”, de España, y el “Mary Cabot” de periodismo, de la Universidad de Nueva York.

Lea más: Rubin: “Hoy no hay distancias para la radio”

Rubin fue el jefe hasta el final

Fue presidente del Holding de Radio, que integran Radio Ñanduti, Radio Mburucuyá, FM Roc&Pop y FM Concert. También propició importantes hazañas de interés social, como “Todo bicho que camina” y “A todo pulmón”, una iniciativa para plantar árboles y defender los bosques.

A esta última causa estuvo abocado de lleno en los últimos años, con mucha pasión.