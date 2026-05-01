Lo invita a “salir del closet”: Peña coquetea con Dionisio Amarilla para que se pase a la ANR

El senador satélite cartista Dionisio Amarilla, candidato a presidente del Partido Liberal por su movimiento Diálogo Azul, participó esta mañana del acto encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, en ocasión de la firma del decreto de reglamentación del Régimen de Alcoholes y Biocombustibles, en un acto en la ciudad de Mbocayaty (Guairá).

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Durante su discurso oficial, el presidente de la República hizo especial énfasis en la presencia de Amarilla entre las autoridades presentes, tentándolo a pasarse al Partido Colorado, aunque ya de hecho, hace tiempo viene operando cercanamente con el movimiento oficialista Honor Colorado.

“Quiero agradecer la presencia del legislador Dionisio Amarilla. Muchas gracias, Dionisio. Yo creo que tu presencia acá es de más importante junto con el diputado (cartista Édgar) Nito Chávez, de aquí del departamento del Guaira, quienes han trabajado para esta y muchas otras leyes que buscan generar empleo, oportunidades para el Paraguay", comenzó elogiando Peña.

Sin embargo, luego le lanzó la propuesta de pasarse a la ANR, tal como él lo hizo para llegar a ser presidente de la República.

“Mucho tiempo estuvimos en el mismo partido Dionisio, pero podemos volver a estar. Las puertas están abiertas siempre para que te puedas unir a nosotros”, acotó Peña.

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Esto teniendo en cuenta que Peña, otrora afiliado liberal se pasó a la ANR, luego de que siendo ministro de Hacienda, el entonces presidente de la República, Horacio Cartes lo amenazara en plena convención colorada de echarlo del cargo si no se afiliaba. Minutos después, se puso la pañoleta y firmó su afiliación.

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Esto, más adelante, le permitió ser candidato a presidente por la ANR, lo cual en un recordado y polémico discurso en Alto Paraná incluyó la afirmación de que a los cargos se llega gracias a la ANR y no por méritos propios.

“Lastimosamente, hay muchos correligionarios que no entienden, que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos. Pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado”, había dicho en campaña en 2023.

En la transmisión no se oye la respuesta del senador Amarilla, pero se lo observa hacer supuestos gestos de declinar la oferta.

La obsecuencia de Amarilla hacia el cartismo es tal que incluso le valió ser expulsado en marzo de 2024 del PLRA, por decisión de la máxima autoridad partidaria, por apoyar la expulsión de Kattya González, sin embargo logró ser repuesto mediante una cuestionada decisión judicial.