“Me encanta, me fascina”: la reacción de Nenecho tras el rechazo del balance 2025

Desde su vehículo y con un tono visiblemente confrontativo, Óscar Rodríguez arremetió contra los sectores políticos que, según él, utilizan el balance como una herramienta de campaña.

“Me encanta que hayan rechazado el balance, porque si no lo hacían, íbamos a seguir con la cantaleta política populista de algunos actores de ‘blanquear a Nenecho’. ¿Por qué p... van a blanquearle a Nenecho?“, disparó el exjefe comunal.

Rodríguez remarcó que en el ejercicio 2025 él estuvo al frente de la comuna apenas cinco meses, antes de su renuncia forzada por denuncias de corrupción. En ese sentido, minimizó el valor del voto de la Junta: “Aceptar o rechazar un balance no mide la gestión de si se recogió más basura o si se bacheó más... el balance refleja la situación económica financiera”.

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Contra la prensa y la oposición

El exintendente no solo apuntó a sus colegas políticos, sino que extendió sus críticas a sectores empresariales y medios de comunicación.

Tildó a los concejales opositores de ser “aliados a los medios evasores de impuestos” y aseguró que quienes festejaron el rechazo del balance "van a seguir perdiendo elecciones" por intentar “engañar a la gente”.

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“Ahora vamos a ver qué discurso inventan para su campaña”, concluyó.

Junta evitó “blanqueo” automático

La Junta Municipal de Asunción decidió rechazar los números presentados, que comprenden parte de la cuestionada gestión de Rodríguez y el inicio de la administración de su sucesor, Luis Bello.

Este revés administrativo se suma al complejo historial legal que enfrenta Rodríguez, quien debió dejar el cargo en medio de una fuerte presión social y judicial por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos.