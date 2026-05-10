Sole Núñez urgió más garantías en el conteo de votos al TSJE

La candidata a la intendencia de Asunción Soledad Nuñez junto al equipo de Control Electoral de la Alianza Unidos por Asunción, días atrás mantuvo una reunión con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Jorge Bogarín (Ind) y el Ministro Cesar Rossel (PLRA).

Fue con el fin de presentar ante las máximas autoridades electorales inquietudes y propuestas para los comicios municipales del 4 de octubre próximo. El miembro de la máxima instancia electoral electo por la ANR, Jaime Bestard (ANR, HC), no estuvo presente.

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“Vinimos con el equipo de control electoral con miras a las elecciones del 4 de octubre a traer nuestras preocupaciones a los ministros. También poder construir en conjunto este proceso hasta las elecciones para definir el futuro de Asunción. Nosotros tenemos un equipo sólido”, señaló Soledad Núñez.

“Estamos trabajando hace tiempo para defender la voluntad popular, en este proceso de construcción conjunta de unas elecciones que realmente reflejen lo que quiere Asunción hoy en día”, agregó.

Resaltó, asimismo haber encontrado apertura por parte de los dos ministros a quienes pidieron respuestas concretas sobre las preocupaciones que se trajo a la mesa.

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Por su parte, la diputada de Patria Querida Rocío Vallejo señaló que insistieron ante las autoridades electorales en la necesidad e importancia de poder realizar el conteo manual de votos en las candidaturas uninominales.

“Ello contribuirá a dar seguridad y transparencia a todo el proceso y sobre todo confianza de que se va a respetar la voluntad popular” enfatizó la parlamentaria. Expresó además que también se plantearon varias cuestiones puntuales y que los ministros se comprometieron a trabajar en mesas técnicas a fin de que la ciudadanía pueda confiar en los resultados electorales.

Finalmente, resaltaron la necesidad de que el proceso electoral sea confiable y transparente a fin de motivar además a la mayor participación ciudadana posible el día de las elecciones. El equipo de Control Electoral de la Alianza está integrado además por la exsenadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), el abogado Jorge Rolón Luna, la apoderada Estefanía Careaga y los especialistas electorales Guido Blanco y Rodrigo Cubilla.

Actualmente, Soledad Núñez esta inscripta como candidata con lista única en la nómina de PPQ para superar el trámite formal. Una vez formalizada su candidatura tras la interna, pasará a ser la candidata oficial de la alianza opositora.

Conteo de votos

Según publicaciones anteriores, las próximas elecciones municipales internas del 7 de junio y generales del 4 de octubre se harán con máquinas de votación que imprimen una sola papeleta por elector.

Dicha papeleta cuenta con un chip que registra el voto para todos los cargos. Al momento del escrutinio, los miembros de mesa deben hacer el conteo en forma manual y la máquina también calcula la sumatoria de la votación cuando las papeletas son acercadas al lector del aparato.

Si el conteo manual arroja una diferencia con el conteo automatizado, el protocolo de seguridad se inicia entre miembros de mesa y veedores.