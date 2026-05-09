Dura crítica de Sole Núñez:“No podemos ser cómplices de un modelo que destruyó la ciudad”

Entrevistada en el programa de ABC Tv “No tiene nombre”, Soledad Núñez dijo que su posición es clara en que el balance tiene que ser rechazado. “La intención clara del oficialismo era aprobar este balance de la vergüenza”, dijo indignada.

"No podemos ser cómplices de un modelo que destruyó la ciudad. Ese balance es el sinónimo de las calles rotas, de las plazas abandonadas, de nuestra ciudad hecha pedazos, de lo que padecemos los vecinos con la basura acumulada en cada esquina. Y nosotros no podemos simplemente continuar como si nada hubiera pasado", aseveró.

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Sostuvo que la aprobación de dicho balance es sinónimo del “blanqueo al saqueo institucional del 2025″. Agregó que la aprobación del cuestionado balance no es solo una aceptación “técnica o financiera, sino política” a lo que todos los ciudadanos padecen.

Núñez señaló que no se trata simplemente de esperar seis meses a que la nueva persona electa para la intendencia asuma el mando el 7 de noviembre. Exigió que el intendente saliente Luis Bello (ANR, HC) y sus administradores pongan “en orden la municipalidad” antes de entregar el mando de la Comuna.

Dijo que por ello también exige un rechazo al balance hasta que se pongan orden las finanzas, la contabilidad, la administración de la municipalidad, para que al asumir la intendencia, la transición sea ordenada y para que la municipalidad finalmente pueda prestar los servicios y resolver los problemas de los vecinos.

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Aprobar el balance, va a traer complicaciones serias, afirma

“Entonces nosotros no podemos simplemente decir ‘son solo seis meses, no importa que se apruebe este balance y después empezar’, porque va a traer serias complicaciones a la siguiente administración”, advirtió Nuñez.

Por ello prometió a los electores que ella viene “con seriedad a cambiar el modelo y acabar con el sistema perpetuado con los mismos vicios.

”Yo no vengo para maquillar balances, yo no vengo para seguir corrigiendo en la superficie los problemas que necesitan reformas profundas en la municipalidad y para eso esta administración tiene que ya tomar medidas importantes", aseveró.

Recordó que Luis Bello (ANR, HC) asumió la intendencia después de una intervención, “que ya es una señal institucional gravísima”, dijo. Sostuvo que ante tal antecedente, no se puede pretender aprobar un balance sin ningún cuestionamiento.

“Acá todavía hay tiempo de poner en orden la casa o mínimamente arreglar el desastre que hoy tenemos en la municipalidad”, dijo al pedir a Bello que se ponga a la altura de las necesidades de la ciudad.

“Tenemos que poner punto final a todo lo que se venía haciendo en la municipalidad y enviar una señal clara a los asuncenos cómo es el nuevo modelo que queremos implementar en la municipalidad y cuál es la manera en la cual vamos a trabajar de aquí en adelante”, sentenció.

El cartismo intentó blanquear

Núñez recordó que el miércoles último se tenía que tratar el balance, ya sea por la aprobación o rechazo, del 2025, año en que fue intervenida la municipalidad de Asunción por las series irregularidades .

Recordó que el exinterventor de la comuna, Carlos Pereira Olmedo, había descubierto cinco contabilidades paralelas.

Recalcó que este balance 2025 “pone que plazas y parques y espacios públicos de la municipalidad le deben a la propia municipalidad, o sea, con una serie de inconsistencias”.