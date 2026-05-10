Villalba consolida alianza en J. A. Saldívar para su precandidato a intendente

Perla López, referente política quien encabezaba la Lista 4 en el distrito, había anunciado su retiro de como candidata para acompañar el proyecto de unidad encabezado por el candidato a intendente Carlos Núñez (Lista 20) y respaldar la candidatura del senador Ever Villalba a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

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De hecho, Perla López no aparece en el simulador de votación de la Justicia Electoral al seleccionar los comicios del PLRA en el Departamento Central y el distrito de J. A. Saldivar. En esta ciudad los aspirantes liberales a la intendencia son Diego Alonso del Nuevo Liberalismo, Carlos Núñez de Nueva Fuerza Liberal y Alfredo Rojas de Nuevo País.

Las internas municipales del PLRA y los comicios de renovación de autoridades partidarias se realizarán el 7 de junio.

El acuerdo es considerado estratégico dentro del escenario político local, debido al liderazgo y la estructura territorial construida durante años por la Prof. Perla López en J. A. Saldívar, indicaron voceros del sector.

Desde el entorno de la Lista 9 señalaron que esta decisión fortalece el proceso de unidad y renovación que impulsa el Frente Radical en todo el país, articulando a distintos sectores liberales con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y fortalecer al partido de cara a los próximos desafíos electorales.

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“La unidad se construye con generosidad y compromiso. Hoy damos un paso importante en J. A. Saldívar para consolidar un PLRA fuerte, competitivo y cercano a la gente”, expresaron referentes del movimiento.

Con este nuevo respaldo, el senador Ever Villalba sigue ampliando su base de apoyo territorial y posicionándose como uno de los principales candidatos para conducir el Partido Liberal.