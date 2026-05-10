Política
10 de mayo de 2026 a la - 12:59

Villalba consolida alianza en J. A. Saldívar para su precandidato a intendente

Acto de Ever VIllalba en J. A. Saldivar.
Acto de Ever VIllalba en J. A. Saldivar.

El senador Ever Villalba (Lista 9), candidato a presidente del PLRA, logró un acuerdo político en J. A. Saldívar con la adhesión de la histórica dirigente liberal Prof. Perla López (Lista 4) quien había descabalgado para apoyar a Carlos Núñez (Nueva Fuerza Liberal Lista 20).

Por ABC Color

Perla López, referente política quien encabezaba la Lista 4 en el distrito, había anunciado su retiro de como candidata para acompañar el proyecto de unidad encabezado por el candidato a intendente Carlos Núñez (Lista 20) y respaldar la candidatura del senador Ever Villalba a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

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De hecho, Perla López no aparece en el simulador de votación de la Justicia Electoral al seleccionar los comicios del PLRA en el Departamento Central y el distrito de J. A. Saldivar. En esta ciudad los aspirantes liberales a la intendencia son Diego Alonso del Nuevo Liberalismo, Carlos Núñez de Nueva Fuerza Liberal y Alfredo Rojas de Nuevo País.

Las internas municipales del PLRA y los comicios de renovación de autoridades partidarias se realizarán el 7 de junio.

El acuerdo es considerado estratégico dentro del escenario político local, debido al liderazgo y la estructura territorial construida durante años por la Prof. Perla López en J. A. Saldívar, indicaron voceros del sector.

Acto de Ever VIllalba en J. A. Saldivar.
Acto de Ever VIllalba en J. A. Saldivar.

Desde el entorno de la Lista 9 señalaron que esta decisión fortalece el proceso de unidad y renovación que impulsa el Frente Radical en todo el país, articulando a distintos sectores liberales con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y fortalecer al partido de cara a los próximos desafíos electorales.

“La unidad se construye con generosidad y compromiso. Hoy damos un paso importante en J. A. Saldívar para consolidar un PLRA fuerte, competitivo y cercano a la gente”, expresaron referentes del movimiento.

Con este nuevo respaldo, el senador Ever Villalba sigue ampliando su base de apoyo territorial y posicionándose como uno de los principales candidatos para conducir el Partido Liberal.