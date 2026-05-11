Experto califica de “delirio”: ¿Qué dice el acuerdo sobre IA que firmó Paraguay con Taiwán?

El Gobierno de Santiago Peña firmó la semana pasada con Taiwán un memorando relativo a un proyecto de inversión en un “centro soberano de capacidad de computación de inteligencia artificial (IA)”.

El presidente taiwanés, William Lai, señaló que el acuerdo permitirá concretar gradualmente la combinación de la tecnología de inteligencia artificial de Taiwán con la “abundante energía verde” de Paraguay, con el objetivo de transformar la electricidad en “capacidad de computación”.

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Por su parte, Santiago Peña señaló que el proyecto permitirá convertir a Paraguay en un “centro tecnológico regional”. Agregó que la clave del proyecto reside en combinar el liderazgo taiwanés en microchips con la abundancia de energía renovable de las binacionales paraguayas.

¿Qué dice el acuerdo?

Atendiendo a la importancia, compartimos in extenso la traducción no oficial del memorándum firmado con Taiwán, cuyo documento original está en idioma inglés.

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOBERANA DE IA E INFORMÁTICA PARAGUAY-TAIWÁN

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El Gobierno de la República de Paraguay («Paraguay»); y el Gobierno de la República de China (Taiwán) («Taiwán»), (cada uno en adelante denominado «Parte» y denominados colectivamente «las Partes»). Con la intención de promover conjuntamente la cooperación en inteligencia artificial (IA) soberana para fortalecer sus ventajas complementarias e impulsar su colaboración estratégica en desarrollo económico, tecnología e innovación industrial, incluyendo, entre otros, un «Proyecto de Inversión en un Centro Soberano de Computación de IA» (el «Proyecto»).

Reconociendo que el Proyecto puede apoyar a Paraguay en el fortalecimiento de su competitividad nacional y en su posicionamiento como fuerza pionera en inteligencia artificial sostenible en Sudamérica; y, simultáneamente, puede apoyar a Taiwán al brindarle la oportunidad de fortalecer su infraestructura tecnológica mediante una colaboración internacional diversificada, garantizando una mayor resiliencia de los servicios gubernamentales y redefiniendo fundamentalmente el carácter de la política exterior taiwanesa.

Considerando que la implementación exitosa del Proyecto requiere esfuerzos coordinados de las Partes en diversos aspectos y que la consolidación de la intención y el acuerdo preliminares de las Partes, tal como se establece en este Memorando de Entendimiento (el “MDE”), puede permitir acciones posteriores para materializar el Proyecto.

Han acordado lo siguiente:

1. Visión y Objetivos de la CooperaciónEl Proyecto tiene como objetivo impulsar conjuntamente la cooperación en IA soberana y fortalecer las complementariedades estratégicas de las Partes en el desarrollo económico, tecnológico e industrial, así como explorar formas innovadoras de colaboración en el ámbito de la cooperación oficial para el desarrollo global. Mediante estos esfuerzos, las Partes buscan fomentar la prosperidad compartida, el beneficio mutuo y una asociación más estrecha y con visión de futuro.

2. Organismos Ejecutores

2.1 Taiwán designa al Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo (ICDF) y Paraguay designa a su Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MITIC) como sus respectivos organismos ejecutores (cada uno, un “Organismo Ejecutor” y, en conjunto, los “Organismos Ejecutores”) para la ejecución del Proyecto.2.2 Para garantizar el buen desarrollo del Proyecto, se espera que las Partes procuren que los Organismos Ejecutores mantengan conversaciones y comunicaciones periódicas. Si fuera necesario o lo solicitara un Organismo Ejecutor, la Parte interesada podrá procurar obtener la cooperación, el apoyo y la asistencia de sus autoridades gubernamentales en todos los asuntos necesarios para la ejecución del Proyecto.

3. Modalidad de Cooperación

3.1 Las Partes reconocen su intención común de basarse en el espíritu de cooperación ejemplificado en el modelo de Itaipú como marco de referencia general para estructurar su colaboración en el marco de este Proyecto (las Directrices de Inversión como Anexo I), y además, tienen la intención de que el Proyecto se implemente en tres (3) fases, como se detalla a continuación:

3.1.1 Fase I: Verificación Piloto Desarrollo del Centro de Datos con una capacidad inicial de aproximadamente 10 MW de capacidad de computación, utilizando un diseño modular para validar la viabilidad técnica, operativa y comercial, incluyendo la fiabilidad del suministro eléctrico.

3.1.2 Fase II: Expansión Regional Expansión a aproximadamente 100 MW de capacidad de computación para establecer una infraestructura escalable que atienda la demanda regional, con potencial de expansión internacional.

3.1.3 Fase III: Expansión Global Desarrollo de un Centro de Datos ecológico a hiperescala de hasta 1 GW de capacidad de computación para posicionar el Centro de Datos como una plataforma de infraestructura de IA competitiva a nivel mundial.

3.2 Las Partes contemplan establecer, mediante la participación equitativa (50/50) de capital de sus respectivas agencias ejecutoras designadas, una entidad binacional autónoma, YGUAZÚ DIGITAL (“YD”), con los mismos derechos y obligaciones, que actuará como entidad ejecutora para la Fase I y se encargará del desarrollo y la operación del Centro de Datos, según se define en la Sección 3.1.1.

En las Fases II y III, YD desempeñará un papel facilitador y catalizador en el apoyo a los inversionistas del sector privado, incluyendo la estructuración y posibilitación de la participación a través de vehículos de inversión apropiados, actuando como organizador principal para invitar a inversionistas e impulsar iniciativas de inversión.

3.3 Las Partes tienen la intención, una vez finalizado el estudio de factibilidad conforme a la Sección 4, de proceder con el desarrollo y la ejecución de un acuerdo bilateral de inversión (el “Acuerdo de Inversión”) para establecer el marco legal que regirá el Proyecto, incluyendo, entre otros aspectos, la estructura y la gobernanza de YD. En las Fases II y III, YD se esforzará por colaborar con inversionistas del sector privado para establecer uno o más vehículos de propósito especial (“SPV”).

3.4 Los inversores del sector privado, en las Fases II y III, podrán participar en las SPV establecidas para tal fin mediante diversas estructuras, incluyendo, entre otras, la inversión directa en capital, la coubicación, el alojamiento u otros acuerdos de despliegue con terceros.

3.5 Las Partes tienen la intención de explorar, mediante el Acuerdo de Inversión, la posibilidad de otorgar a YD la condición de “Embajada de Datos Digitales”, en virtud de la cual YD y el Proyecto podrán gozar de inmunidades y privilegios diplomáticos comparables a los concedidos a la Embajada de Taiwán en Paraguay, incluyendo, entre otros, los edificios e instalaciones del centro de computación de IA soberano, los servidores, los sistemas de respaldo en la nube y los datos digitales almacenados en ellos.

4. Estudio de Viabilidad

Las Partes expresan su intención de que, tan pronto como sea posible tras la firma de este Memorando de Entendimiento, sus respectivas Agencias Ejecutoras colaboren y se consulten mutuamente para llevar a cabo un estudio de debida diligencia y de viabilidad del Proyecto.

Con base en los resultados de dicho estudio, se espera que los organismos ejecutores preparen y completen un plan de implementación final (el “Plan del Proyecto”), el cual estará sujeto a la aprobación de ambas Partes. El Plan del Proyecto tiene como objetivo servir de marco rector y principios para la implementación del Proyecto y como base para la preparación del Acuerdo de Inversión. Las Partes prevén que el Proyecto se llevará a cabo de conformidad con el Plan del Proyecto.

5. Responsabilidades de las Partes en general

5.1 Las Partes procurarán obtener todos los consentimientos, aprobaciones, permisos o procedimientos necesarios o convenientes para la implementación del Proyecto y obtendrán la cooperación y asistencia de sus autoridades gubernamentales en los asuntos relacionados.

5.2 Para facilitar la ejecución del Proyecto, Paraguay se esforzará por coordinar con las autoridades gubernamentales pertinentes lo siguiente: (i) Asistir a los consultores y proveedores de Taiwán para obtener las licencias, aprobaciones, permisos, consentimientos o registros necesarios en Paraguay para la importación de bienes, el desarrollo de sus actividades comerciales, la prestación de bienes y/o servicios, y cualquier otra actividad comercial relacionada con el Proyecto; (ii) Asistir a los contratistas para obtener las licencias, aprobaciones, permisos, consentimientos y registros necesarios en Paraguay para la ejecución del Proyecto; y (iii) Permitir el envío de personal de Taiwán a Paraguay para la ejecución del Proyecto y brindarles a dicho personal y a sus familias un estatus y trato favorables que faciliten su estadía y trabajo en Paraguay.

6. Exclusividad

Salvo pacto en contrario, tras la firma de este Memorando de Entendimiento (MOU), ambas Partes se comprometen a dialogar, comunicarse y preparar con mayor detalle los planes y pasos para la implementación del Proyecto. Ninguna de las Partes tiene la intención de ofrecer, solicitar o negociar la posible cooperación (ni ninguna otra forma de efecto similar) ni de divulgar información sobre el Proyecto a ningún país que no sea parte del presente MOU, hasta que ocurra primero (i) la finalización del Proyecto o (ii) la terminación de este MOU de conformidad con sus términos y condiciones.

7. Terminación7.1 Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este MOU mediante notificación por escrito a la otra Parte con noventa días de antelación.7.2 Tras la terminación de este MOU, todos los términos y condiciones aquí estipulados dejarán de tener efecto y ninguna de las Partes será responsable ante la otra por honorarios, gastos, costos o cualquier otra responsabilidad incurrida por la negociación, comunicación o preparación de este MOU o del Proyecto.

8. Efectos Jurídicos, Controversias y Eficacia

8.1 El presente Memorando de Entendimiento no constituye un acuerdo internacional jurídicamente vinculante conforme al derecho internacional. Ninguna disposición del presente Memorando de Entendimiento tiene por objeto crear derechos ni imponer obligaciones jurídicamente exigibles a las Partes conforme al derecho nacional o internacional.

8.2 En caso de desacuerdo entre las Partes en relación con el presente Memorando de Entendimiento o la ejecución del Proyecto, ambas Partes harán todo lo posible por comunicarse de buena fe con miras a alcanzar un consenso.

8.3 El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma. Este Memorando de Entendimiento solo podrá ser modificado, complementado o rescindido mediante acuerdo escrito de las Partes.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, suscriben el presente Memorando de Entendimiento.

Hecho por duplicado en Taipéi, el 8 de mayo de 2026, en idioma inglés.

POR LA REPÚBLICA DE PARAGUAY

Rubén Ramírez Lezcano

Ministro de Relaciones Exteriores

POR LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)

Lin Chia-Lung

Ministro de Relaciones Exteriores

OBS: Las negritas son nuestras.

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Experto califica de delirio

El ingeniero Luis Benítez, secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial (Sopaia), aseguró que el proyecto carece de sustento en el capital humano local y lo calificó de un “delirio”.

“En cuanto a producción de ingenieros, en cuanto a capacidad local respecto a esta tecnología, no pasa más de 10 ingenieros que conocen este tipo de tecnología. De hecho, quienes están en investigación son como cinco nada más. Hoy es un delirio, es imposible”, expresó en comunicación con la 1080 AM.

Benítez refirió que el avance del proyecto depende de acuerdos internacionales y del acceso a hardware de alta performance. “TSMC produce chips, pero la tecnología es propiedad de Nvidia. Eventualmente, se instala este centro con capital taiwanés a través de algún acuerdo con Nvidia, se pueden correr los sistemas y tener los servicios funcionando a nivel país”, manifestó Benítez.

El experto advirtió que el comunicado oficial no aclara el destino de los servicios. “La pregunta ahí es: ¿van a ser utilizados por las escuelas, por las pymes, por el gobierno? Porque al final, estos centros, una vez construidos, tampoco necesitan mucha gente para mantener el funcionamiento. Lo peligroso es que quien trabaja en esos centros está en California, en Taiwán o en otro lado del mundo”, aseveró.

Benítez indicó además que la iniciativa responde a una disputa geopolítica global. “Este tipo de proyectos, planteado así como lo está planteando el presidente, es básicamente un enchufe de energía barata que pasa a paliar un grave problema que tiene Estados Unidos en el sentido de que no tiene suficiente energía para generar estos centros de datos”, expresó el experto.

Por último, Benítez Aguilar afirmó que un proyecto de gran envergadura como este debe ser analizado con cautela por parte de las autoridades. “Esto forma parte de una lucha geopolítica global, donde de alguna manera nosotros estamos insertos dentro de esto”, afirmó.