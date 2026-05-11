Paraguay y Filipinas acuerdan exención de visas

En el marco de la visita del presidente paraguayo, Santiago Peña, a Filipinas, los gobiernos de ambos países firmaron este lunes un acuerdo de exención de visado mutua con el objetivo de facilitar los viajes de negocios y turismo entre ambas naciones.

El presidente Peña y su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., realizaron una declaración conjunta en la que el mandatario del país asiático manifestó que el acuerdo para la supresión del requerimiento de visados busca beneficiar a “los titulares de pasaportes ordinarios en aras de facilitar los negocios, el turismo y los intercambios entre personas de ambas naciones”.

Marcos Jr. expresó también su deseo de que la visita de Peña a Filipinas, la primera de un presidente paraguayo al país asiático desde el establecimiento de relaciones formales entre ambos países en 1962, sea “el comienzo de una profunda amistad y asociación entre Paraguay y Filipinas”, según cita la agencia EFE.

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Por su parte, el presidente Peña dijo que el acuerdo sobre la supresión de visados y otro de cooperación diplomática firmado en paralelo son una “clara expresión de la voluntad política de ambos gobiernos de inaugurar una nueva fase en nuestras relaciones bilaterales”.

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Según manifestaron los mandatarios, su reunión también abarcó discusiones sobre la posibilidad de ampliar el comercio bilateral entre ambos países, incluyendo la exportación de atún y sardinas de Filipinas a Paraguay y el envío de maíz y productos agroindustriales paraguayos a Filipinas.

Acercamiento de Mercosur y ASEAN

Durante su intervención, el presidente Peña anunció también su intención de adherirse al Tratado de Amistad y Cooperación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que promueve la solución pacífica de conflictos entre los miembros de ese bloque y signatarios externos, como base de “un compromiso más amplio entre Mercosur y ASEAN en comercio, inversión y cadenas de valor”.

Paraguay tiene actualmente la presidencia pro tempore del Mercosur.

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“Esta decisión refleja nuestra firme determinación de integrarnos en el mecanismo de diálogo y cooperación regional en línea con los principios de paz, respeto a la soberanía y solución pacífica de disputas que históricamente han guiado la política exterior de Paraguay”, declaró.