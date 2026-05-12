Política
12 de mayo de 2026 a la - 17:59

Caacupé: Cuatro precandidatos buscan el poder en la Villa Serrana

Los precandidatos a la intendencia de Caacupé.
Los precandidatos a la intendencia de Caacupé.

Tras 11 años de gestión del intendente saliente Diego Riveros (PLRA), la “Villa Serrana” cuenta con cuatro aspirantes al sillón municipal. El oficialismo local busca ceder la posta al Director de Gabinete municipal. A su turno, los cartistas llegan divididos; por un lado está el candidato del gobernador Denis Lichi y por el otro el apadrinado por Natalicio Chase y Miguel Olmedo.

Por ABC Color

Diego Riveros, intendente saliente de Caacupé, fue el primer intendente liberal electo en 2015 y reelecto en 2021. Ahora buscará ser miembro del Directorio Nacional del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por el Nuevo Liberalismo.

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Ubicación de Caacupé en Cordillera y sus principales características.
Ubicación de Caacupé en Cordillera y sus principales características.
  • Ante la imposibilidad de volver a presentarse, Riveros busca emular a Miguel Prieto (Yo Creo) e instalar como su reemplazo a su jefe de gabinete, Víctor Zárate (PLRA Lista 3 Nuevo Liberalismo), quien reportó que solo gastará G. 10 millones en la campaña para la interna. Tiene el respaldo del “Nuevo Liberalismo” y de Yo Creo entre otras fuerzas electorales.
Diego Riveros y Víctor Zárate en un acto político de liberales y otras fuerzas opositoras en Caacupé.
Diego Riveros y Víctor Zárate en un acto político de liberales y otras fuerzas opositoras en Caacupé.
  • En las primarias liberales se enfrentará a Julio Romero Pedrozo (PLRA, Frente Liberal Lista 9), exconcejal municipal y departamental así como exgobernador interino de Cordillera. Entre sus otros cargos también es Presidente de la ARP Regional Alto Paraná. Tiene el apoyo del senador Ever Villalba, aspirante a presidir el PLRA por el Frente Liberal. Romero reportó que gastará G. 30 millones en la interna.

Cartistas y sus apadrinados

El gobernador de Cordillera Denis Lichi y Crhistian Bedoya.
El gobernador de Cordillera Denis Lichi y Crhistian Bedoya.
  • Por la ANR, el cartismo tiene dos candidatos. Por un lado, está el exconcejal y ex secretario General de la Gobernación Crhistian Bedoya (ANR, HC Lista 2C), apadrinado por el gobernador de Cordillera Denis Lichi (ANR, HC). En su declaración jurada dice ser empresario y afirma que gastará G. 30 millones en las internas.
Natalicio Chase, Rubén Bobadilla, Ilda Ferras y Miguel Olmedo.
Natalicio Chase, Rubén Bobadilla, Ilda Ferras y Miguel Olmedo.
  • Otro candidato del cartismo es el concejal saliente Rubén Bobadilla. Entre las figuras que respaldan su postulación están el senador Natalicio Chase y Miguel Olmedo, este último es médico y seccionalero de Cordillera quien cuando amenazó con pasarse a la disidencia fue “seducido” con el cargo de consejero de Yacyretá. Bobadilla reporta que gastará G. 30 millones.