Caacupé: Cuatro precandidatos buscan el poder en la Villa Serrana

Diego Riveros, intendente saliente de Caacupé, fue el primer intendente liberal electo en 2015 y reelecto en 2021. Ahora buscará ser miembro del Directorio Nacional del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por el Nuevo Liberalismo.

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(Yo Creo) e instalar como su reemplazo a su jefe de gabinete, Víctor Zárate (PLRA Lista 3 Nuevo Liberalismo), quien reportó que solo gastará G. 10 millones en la campaña para la interna. Tiene el respaldo del “Nuevo Liberalismo” y de Yo Creo entre otras fuerzas electorales. Ante la imposibilidad de volver a presentarse, Riveros busca emular a Miguel Prieto e instalar como su reemplazo a su, quien reportó que solo gastará G. 10 millones en la campaña para la interna. Tiene el respaldo del “Nuevo Liberalismo” y de Yo Creo entre otras fuerzas electorales.

Julio Romero Pedrozo (PLRA, Frente Liberal Lista 9), exconcejal municipal y departamental así como exgobernador interino de Cordillera. Entre sus otros cargos también es Presidente de la ARP Regional Alto Paraná. Tiene el apoyo del senador , aspirante a presidir el PLRA por el Frente Liberal. Romero reportó que gastará G. 30 millones en la interna. En las primarias liberales se enfrentará a, exconcejal municipal y departamental así como exgobernador interino de Cordillera. Entre sus otros cargos también es. Tiene el apoyo del senador Ever Villalba aspirante a presidir el PLRA por el Frente Liberal. Romero reportó que gastará G. 30 millones en la interna.

Cartistas y sus apadrinados

Crhistian Bedoya (ANR, HC Lista 2C), apadrinado por el gobernador de Cordillera (ANR, HC). En su declaración jurada dice ser empresario y afirma que gastará G. 30 millones en las internas. Por la ANR, el cartismo tiene dos candidatos. Por un lado, está el exconcejal y ex secretario General de la Gobernación, apadrinado por el gobernador de Cordillera Denis Lichi . En su declaración jurada dice ser empresario y afirma que gastará G. 30 millones en las internas.