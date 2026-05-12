Cámara de Comercio filipino: “Paraguay será la base de Filipinas en América del Sur”

El presidente de la República, Santiago Peña, acompañó hoy la firma de un acuerdo de entendimiento entre la Cámara de Comercio e Industrias de Filipinas (PCCI) y el viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) que busca “acercar al sector privado de ambos países”, refiere un informe oficial de la Presidencia de la República.

Suscribieron el documento Eduardo Gustale Gill, titular de Rediex y Ferdinand “Perry” Ferrer, presidente de la PCCI.

El reporte oficial refiere que “el objetivo es abrir oportunidades para empresas paraguayas en Filipinas con un mercado de más de 100 millones de personas y atraer inversión filipina al Paraguay”.

Tras la suscripción, señala el informe que Ferrer manifestó: “Paraguay será la base de Filipinas en América del Sur.”

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Una nueva etapa

“Esta visita es la expresión más clara de la voluntad política para inaugurar una nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales, fundamentada en principios y valores compartidos como el respeto mutuo, el estado de derecho y el compromiso con el desarrollo económico de nuestros pueblos”, dijo el presidente Peña, tras una reunión con su homólogo Ferdinand R. Marcos Jr., en el Palacio de Malcañán.

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Conforme a los datos, Peña es el primer presidente paraguayo en visitar el país del sudeste asiático desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 12 de diciembre de 1962.

Como actual presidente pro témpore del Mercosur, Peña expresó el deseo de fortalecer los lazos del bloque con Filipinas, miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, lo que serviría de base para la colaboración en materia de comercio, inversión y cadenas de valor.

Peña resaltó que los primeros envíos de carne bovina, porcina y avícola paraguayas a Filipinas constituyen un hito que podría abrir nuevas vías para el suministro de productos cárnicos de calidad al Sudeste Asiático.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo dijo que espera nuevas oportunidades para introducir productos de exportación paraguayos como granos, maíz, semillas oleaginosas y productos agrícolas.

Peña y su retorno al país

Conforme a la nota de autorización que remitió el Poder Ejecutivo al Senado, el mandatario permanecería en Manila, Filipinas, hasta este 12 de mayo.

En la misiva, el Ejecutivo aclara que la presencia de Peña en tierras del lejano Oriente podría prolongarse, situación que se comunicará al Senado, si hubiera lugar.

La presencia oficial en Filipinas es el viaje N° 66 del mandatario desde el 15 de agosto de 2023.