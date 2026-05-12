Diputados: Declaran situación de emergencia por seguridad vial ante cantidad de accidentes

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que declara en situación de Emergencia Nacional a la Seguridad Vial”, presentado por los cartistas; Hugo Meza y Miguel Del Puerto.

Hugo Meza indicó que existe una generación de lisiados en nuestro país debido a los siniestros viales por lo cual debe ser.

“Las medidas ordinarias son insuficientes. Se necesita declarar Estado de Emergencia para habilitar fiscalización, control de velocidad y medios tecnológicos urgentes. Esta es una herramienta legítima para proteger la vida”, dijo Meza.

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Mencionó que Paraguay tiene una de las tasas más altas de la región en cuanto a muertes en accidentes de tránsito y la seguridad vial debe ser tratada como una cuestión de urgencia.

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“Hay 19,1 fallecidos cada 100.000 habitantes, y queda en cuarto lugar en Iberoamérica; la situación es una crisis de salud pública. Estamos produciendo más lisiados en tiempos de paz, ni en las guerras se tienen tantos lisiados”, sostuvo el diputado colorado.

Indicó que entre los grupos más vulnerables figuran los motociclistas, peatones y ciclistas, que en muchos casos son de escasos recursos económicos.

El proyecto de ley

Se declara en situación de emergencia nacional a la seguridad vial, como consecuencia de la persistencia de los altos índices de siniestros viales, de mortalidad y de lesionados graves en todo el territorio nacional.

Asimismo, se dispone que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial adoptará medidas excepcionales y extraordinarias de carácter administrativo para la prevención, fiscalización, control y reducción de los siniestros viales.

Se da vía libre para la utilización de medios tecnológicos, la implementación de acciones interinstitucionales y complementarias.

Además de la realización de campañas de concienciación y educación vial, destinados al fortalecimiento de la seguridad vial.

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Finalmente, se autoriza a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, a establecer mediante actos administrativos, los mecanismos operativos, técnicos e interinstitucionales necesarios para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

Sin embargo, en los cuatro artículos que tiene el proyecto de ley no se aclara cuáles son las medidas excepcionales y extraordinarias o cuáles son los medios tecnológicos a ser implementados, ni las multas a ser aplicadas.

El documento pasó a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.