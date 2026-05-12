Fuego cruzado por “juramento irregular” de Liseras

El cruce se produjo cuando el senador opositor Rafael Filizzola dejó constancia de que considera “inválido” el nuevo juramento de Liseras, en reemplazo de Erico Galeano (ANR, HC) argumentando que contradice la Constitución Nacional. El legislador opositor sostuvo que, aunque el funcionario vuelva a jurar “100 veces más”, el acto seguirá siendo irregular porque viola disposiciones constitucionales.

“Hace inválido el acto que es contrario a la Constitución, así que sigue siendo inválido”, expresó Filizzola durante el debate en el pleno.

En respuesta, el senador Carlos Liseras aseguró que su situación está amparada en el artículo 29 de la Ley 7445, que contempla permisos especiales sin goce de sueldo para funcionarios públicos que asuman cargos electivos.

El titular de la Conajzar “con permiso” explicó que la normativa permite ejercer cargos de representación popular sin percibir doble remuneración estatal, señalando además que el artículo 196 de la Constitución únicamente prohíbe cobrar simultáneamente dos salarios públicos.

“No estoy transgrediendo absolutamente ni la Constitución ni la ley”, afirmó Liseras, quien incluso desafió a Filizzola a promover acciones judiciales para resolver la controversia.

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Liseras también acusó al opositor de recurrir constantemente a chicanas judiciales, frase que elevó aún más la tensión en la sesión extraordinaria.

Filizzola respondió con fuertes descalificaciones

Lejos de bajar el tono, Filizzola retrucó que no tenía interés en debatir jurídicamente con Liseras y calificó su intervención como “indigna” del recinto parlamentario.

El legislador insistió en que el juramento fue “nulo” e “irregular”, afirmando que la presencia de Liseras en la banca no representa la dignidad de un cargo electivo.

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“Un senador entra acá, ejerce representación popular y después busca trabajo; no tiene un puestito esperándole”, disparó Filizzola, aludiendo al hecho de que Liseras conserva vínculos con la Conajzar con su pedido de permiso.

El senador también lanzó cuestionamientos indirectos sobre el manejo del sector de juegos de azar y comparó a Liseras con el exsenador Hernán Rivas, en medio de críticas sobre conocimientos jurídicos.

Liseras reflotó caso de helicópteros y acusó “chicanería”

Posteriormente, Liseras volvió a tomar la palabra y contraatacó recordando el proceso judicial que enfrentó Filizzola por la compra de helicópteros cuando era ministro del Interior.

Aunque reconoció que el exministro fue sobreseído, afirmó que quedó impune gracias a maniobras judiciales. “Rafael Filizzola es doctor en chicanería”, lanzó el legislador, acusándolo además de haber perjudicado patrimonialmente a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior.

Liseras también cuestionó las críticas de Filizzola hacia instituciones del Estado y mencionó sus posturas pasadas respecto al fallecido fiscal antimafia Marcelo Pecci y la ex fiscal general Sandra Quiñónez.