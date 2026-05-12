¿Por qué Aldo “canta 50″ Cantero integra terna para juez? Así justifica miembro del CM

El senador liberal Édgar López, miembro del Consejo de la Magistratura (CM), habló sobre la presencia del fiscal Aldo Cantero, involucrado en presuntas irregularidades, en la terna para ocupar el cargo de juez penal en Asunción.

Al ser consultado sobre la inclusión de Cantero, el legislador señaló que dentro de un órgano colegiado como el CM las decisiones responden a consensos y negociaciones entre los integrantes. “Somos 8 y cada uno tiene sus candidatos. Muchas veces, uno tiene que apoyar a un candidato, por más que no sea de tu agrado”, refirió.

Asimismo, sostuvo que el fiscal no puede ser descartado debido a que no registra sanciones ni en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ni en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“En este caso en particular, por lo que yo sepa, Aldo Cantero no tiene una sanción tanto en la Corte como en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, declaró.

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Dificultades políticas dentro del CM

López también reconoció las complejidades políticas que existen dentro del Consejo de la Magistratura y afirmó que ejercer un rol opositor no resulta sencillo.

“La política no es fácil” y es “ingrata”, expresó el senador liberal, quien además aseguró que actúa con intenciones de “construir y no para destruir”.

Los cuestionamientos contra Aldo Cantero

En los últimos años, Aldo Cantero protagonizó diversos casos polémicos y cuestionados públicamente.

Uno de los más relevantes guarda relación con la filtración de supuestos chats que lo vinculan con el cartismo. La controversia surgió en el marco de la causa relacionada con la imputación contra Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete.

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Según los chats filtrados, Cantero aparentemente habría actuado bajo instrucciones de Pedro Ovelar, abogado del denunciante en la causa, el expresidente Horacio Cartes.