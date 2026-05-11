Aldo “canta 50” Cantero integra terna para ser juez penal en Asunción

Este lunes durante la sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura se dio a conocer la terna para ocupar el cargo vacante de juez penal de primera instancia de la circunscripción de Capital. Conforme al Edicto N° 01-2024, la terna está integrada por Aldo Rodrigo Cantero Colmán (siete votos), Osvaldo Ariel Prates Grassi (siete votos) y Eladio Tomás Cubilla Yahari (cinco votos).

¿Quién es Aldo Cantero?

Con una larga trayectoria dentro del Ministerio Público, Aldo Cantero pasó de investigar causas de criminalidad común a convertirse en el rostro recurrente de las causas vinculadas al poder político. Su carrera no ha estado exenta de polémicas al intervenir en procesos que involucran a figuras de peso en la escena nacional.

​Uno de sus casos más polémicos guarda relación con la filtración de supuestos chats que lo vinculan de manera directa con el cartismo.

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Los mensajes con el abogado Pedro Ovelar sugerían que la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete fue “cocinada” y coordinada bajo instrucciones directas del sector cartista. Ante la presión mediática y las evidencias de una supuesta falta de autonomía, Cantero fue apartado de la causa por el fiscal general.

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Aldo “canta 50”

El mote “Aldo canta 50” es una de las frases más recordadas y polémicas asociadas al fiscal Aldo Cantero, la cual surgió a partir de la serie de publicaciones sobre los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2017.

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La frase proviene de una conversación telefónica grabada entre el abogado Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, quien en ese entonces era el secretario del JEM y mano derecha del fallecido senador Óscar González Daher. En dicho audio, ambos discutían sobre procesos judiciales y la participación de diversos agentes.

Según la transcripción, Fernández Lippmann menciona que el fiscal Cantero podría pedir algún tipo de retribución por sus actuaciones. Carmelo Caballero responde: “Él canta 50”, dando a entender que ese era el “monto” o la tarifa habitual que el fiscal solicitaba para proceder con imputaciones o diligencias judiciales a medida.

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