Hay una “mano negra” en el padrón del PLRA, según la vicepresidenta Talavera

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) renovará autoridades el mismo día de las internas municipales del 7 de junio. En dicho sentido, el padrón de afiliados no es controlado por la mesa directiva presidida por Hugo Fleitas, sino por el Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA cuyo presidente es Gustavo Bernal.

En dicho sentido la vicepresidenta primera del PLRA, Alba Talavera, denunció que el padrón está totalmente trastocado y adulterado.

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Dijo que en una revisión de la base de datos descubrió casos de personas que ya no figuran como afiliados, votantes que estaban inscriptos en un distrito y ahora aparecen en otra ciudad.

“Por ejemplo; una persona votaba en un lugar ‘X’ hace más de 15 años, y lo trasladaron a otro lugar. También cuatro personas de Buenos Aires que yo le conozco, a una madre que está muy disgustada, también le sacaron”, manifestó.

Talavera dijo que también constató casos en que eliminaron las fotografías de candidatas a autoridades juveniles partidarias en distritos del interior del país.

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“Es un desastre total, una trastocada, una mano negra seguramente allí. No sé si a quién vamos a culparle”, dijo.

La vicepresidenta del PLRA dijo que el objetivo de estas manipulaciones sería frustrar a los votantes, impedirles votar o que estos no se esfuercen por trasladarse para ejercer su derecho al voto. “Vas allí y no sabes ni dónde tenés que votar, tenés que ir por todos los lados. Yo creo que muchos ya van a dejar todo por el camino”, lamentó.

Fleitas, “jefe de campaña”

En otro punto, Talavera también cuestionó que el presidente saliente del PLRA, Hugo Fleitas, actualmente se muestre casi como un “Jefe de campaña” del movimiento Nuevo Liberalismo, bloque liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia y cuyo candidato a la presidencia partidaria es Alcides Riveros.

Dijo que lo increpó y lo acusó de falta de ética política. Reconoció que ella apoya la candidatura para presidente del PLRA de Ever Villalba pero que ella no se expresa ni activa como Fleitas. “Pero él ya no disimula una verdadera vergüenza de lo que él está haciendo”, dijo.

Según los antecedentes, el Nuevo Liberalismo intentó recortar el mandato de Fleitas mediante una convención irregular que la Justicia Electoral anuló. Posteriormente Fleitas y dicho movimiento acordaron un alto al fuego y dejarlo terminar su mandato.

Anuncian conferencia por máquinas de votos

Finalmente Talavera anunció que autoridades y legisladores del PLRA ofrecerían una conferencia de prensa este lunes sobre como la Justicia Electoral cajoneó un demoledor dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Contrataciones Públicas que pide investigar al Consorcio Comitia-MSA (Francisco Pérez Quintana, Juan Pablo Prezzoli y Nicolás Geraldo Nelson Deane), firma proveedora de las máquinas de votación que en los últimos meses pasó a estar representado también por gerentes del grupo Ueno, ex socios del presidente Santiago Peña.