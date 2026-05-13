Panamericanos 2025: Camilo Pérez defiende grandes gastos y sueldos a “nepolímpicos”

En los últimos días, ABC Color ha realizado publicaciones que reportan sobre llamativos montos gastados por el Comité Olímpico Paraguayo (COP) bajo la administración de Camilo Pérez -precandidato colorado cartista para la Intendencia de Asunción- en gastos burocráticos relacionados a la realización de los Juegos Panamericanos Junior que tuvieron lugar en Asunción en junio de 2025.

Según documentos, la Secretaría Nacional de Deportes transfirió 160.574 millones de guaraníes al Comité Olímpico dos meses antes de la realización del evento. Gran parte de esos fondos públicos fue absorbida por una estructura de “gastos corrientes” que incluye honorarios profesionales, alquiler de vehículos, servicios de catering para organizadores y una red de consultorías como asesorías.

Entre los montos que figuran en los documentos publicados por ABC se encuentran salarios mensuales de decenas de millones de guaraníes para autoridades del Comité Organizador de Grandes Eventos Deportivos del Paraguay, un ente “casi independiente” -según lo describió Camilo Pérez- del Comité Olímpico Paraguayo, dirigido por Víctor Manuel Pecci.

“No se puede gastar menos”

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, Camilo Pérez dijo que el Comité Organizador de Grandes Eventos emplea a unas 400 personas “en momentos de juegos” y que los montos que el Comité Olímpico recibió del Gobierno se justifican en el contexto de la organización de un evento deportivo internacional de la talla de los Juegos Panamericanos Junior.

“No se puede gastar menos teniendo un evento de primer nivel mundial”, dijo Pérez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senado pide informe por los US$ 10 millones de Camilo en los Panamericanos 2025

Afirmó que, además de los salarios de las personas que trabajan en la organización de los juegos, se debe tener en cuenta los viajes de personas provenientes del extranjero que vienen al país a supervisar la logística en las instalaciones de los juegos o aquellas que vienen para cursos de capacitación para la organización de los eventos de cada una de las más de 30 disciplinas en el evento.

Pérez agregó que el Comité Organizador de Grandes Eventos Deportivos del Paraguay, presidido por él mismo y por el ministro de Deportes, César Ramírez, es el que elabora el organigrama para la organización de cada evento, pero añadió que esos organigramas se crean basados en líneas establecidas por los organizadores internacionales de los eventos.

Añadió que los informes de los gastos “están presentados en la Contraloría General de la República”.

Sueldos a familiares y allegados de autoridades

Las publicaciones de ABC Color destacan también la presencia de familiares o allegados de autoridades del Comité Olímpico o del Comité Organizador de Grandes Eventos entre los beneficiados con sueldos, entre ellos Valentina María Pérez, sobrina de Camilo Pérez; Laura Michelle Orihuela, hija de Juan Carlos Orihuela, secretario general del Comité Olímpico; y Camila María Delmás, hija de Larissa Schaerer, directora adjunta del Comité Organizador.

Lea más: Camilo Pérez repartió millones a leales “nepolímpicos”

Al respecto, Pérez afirmó que esas personas son funcionarias del Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte y que son “gente de primer nivel” que fueron contratadas por concurso.

“Tenemos contratados en un altísimo porcentaje exatletas, Laura Orihuela tiene un máster de nutrición deportiva”, comentó. “No hay ningún salario desmedido, fuera de lugar o exorbitante”, agregó.