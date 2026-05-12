Senado pide informe por los US$ 10 millones de Camilo en los Panamericanos 2025

Los pedidos de informes fueron presentados por el senador Rafael Filizzola (PDP), operador en la campaña electoral de la intendentable de la alianza opositora de Asunción Soledad Núñez. Los expedientes fueron aprobados en una sola votación junto a otras iniciativas similares.

Por su parte, los senadores colorados disidentes Juan Afara y Luis Pettengill anunciaron que presentarán un proyecto similar pero que indague sobre los gastos en la organización de los Juegos Odesur 2022.

Los pedidos de informes presentados por Filizzola y aprobados por el pleno fueron dirigidos a la Senatur, cuyo titular es Jacinto Santa María y a la SND, cuya máxima autoridad es Cesar Ramírez Caje “El Tigre”.

Desde sus redes sociales, Filizzola señaló que la información de los cuestionables gastos de Camilo Pérez es solo un “adelanto” de cómo administraría la Comuna Capitalina de ganar la interna colorada del 7 de junio y las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Si quieren un adelanto de cómo administra los bienes públicos el candidato de los que llevaron a la quiebra a Asunción, esta es una pequeña muestra. Ninguna diferencia. Y eso que se trata de una institución de muy poca complejidad” dijo al comparar la Comuna con el COP.

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Dijo esto en alusión a la publicación de nuestro medio que hoy reveló que el Comité Olímpico Paraguayo, presidido por Camilo Pérez, convirtió los Juegos Panamericanos Junior en un festín burocrático.

De los G. 160.574 millones transferidos hasta junio del año pasado por la SND, el COP destinó unos G. 78.367 millones para la “maquinaria administrativa”, con el pago de honorarios a los organizadores, viajes, derechos de organización, catering y asesoría, dejando en evidencia el bienestar de una cúpula por encima de la inversión en atletas.

Los pedidos de informes aprobados en el Senado solicitan a ambos entes detalles de los gastos en items específicos, dan un plazo constitucional de 15 días para esperar las respuestas y exigen explicaciones puntuales en caso que no se respondan cada una de las solicitudes.

Pettengill y Afara piden a la Contraloría auditar Odesur 2022

En cuanto al pedido de informe presentado por los senadores disidentes Afara y Pettengill, el mismo no fue incluido en el orden del día ni fue tratado. Este expediente será girado a comisiones y todo indica que será analizado por el pleno desde la semana entrante.

Pettengill y Afara presentaron un proyecto de resolución para que la Contraloría General de la República (CGR), ente cuyo titular es Camilo Benítez, informe en detalle sobre el uso de los fondos públicos transferidos al Comité Olímpico Paraguayo (COP) durante la presidencia de Camilo Pérez, actual precandidato a la Intendencia de Asunción, en el marco de los XII Juegos Sudamericanos Odesur 2022.

Los legisladores solicitan que la Contraloría precise cómo se manejaron los millonarios recursos que el Estado destinó al COP para la organización de Odesur, ante las deficiencias detectadas en diversos sectores y las denuncias de atletas sobre problemas organizativos, pese al elevado presupuesto ejecutado para el evento.