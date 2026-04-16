Horacio Cartes reaparece en la ANR tras su hospitalización en febrero

Luego de semanas de ausencia en la sede partidaria debido a complicaciones en su salud, el exmandatario Horacio Cartes se hizo presente esta mañana en la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Según los reportes oficiales del partido, su agenda se inició con una reunión de trabajo junto al jefe de Gabinete, Eduardo González.

Además del despacho ordinario, la jornada de Cartes contempla la rúbrica de documentos administrativos pendientes y la firma de un convenio de cooperación con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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Primer evento oficial fuera de su residencia

Tras recibir el alta médica, las apariciones de Cartes se habían limitado a fotografías difundidas en redes sociales por figuras del oficialismo, incluyendo al presidente Santiago Peña.

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Aunque el pasado 10 de marzo se publicaron imágenes de Cartes recibiendo visitas en su vivienda, esta es la primera vez que el dirigente se traslada a la sede del partido desde su internación, en medio de las dudas sobre las secuelas que le dejó el procedimiento médico.

Antecedentes médicos: evento cardiovascular

El retiro temporal de la vida pública de Horacio Cartes se debió a un evento cardiovascular ocurrido a finales de febrero. El cuadro clínico derivó en una hospitalización que se extendió desde el 26 de febrero hasta el 2 de marzo.

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Durante su estadía en el centro asistencial, los médicos procedieron a la colocación de un catéter para estabilizar su condición. Desde entonces, el titular de la ANR solo realizaba apariciones esporádicas .