Peña admite que “la estabilidad macroeconómica no es suficiente”

Al salir de la misa del Te Deum en la Catedral Metropolitana este 14 de mayo, el presidente Santiago Peña habló sobre la situación nacional en general.

Consultado sobre por qué la estabilidad económica del país aún no es percibida por el ciudadano común, el mandatario respondió que “la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente”.

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“No porque haya crecimiento económico eso genera progreso social. Ahora, lo que es imposible es generar progreso social sin estabilidad macroeconómica”, expresó.

Agregó que nuestro país ya logró esa estabilidad económica y esa es la base del crecimiento del país para avanzar hacia mejoras sociales.

“Paraguay ha conquistado una estabilidad macroeconómica, es el país que más crece. Y ahora la pregunta es si eso se está trasladando en indicadores sociales, todavía más efectivos. Nosotros vemos que en los tres años que nos ha tocado, desde el 20 de agosto del 2023, ha habido una disminución muy importante de la pobreza, la pobreza extrema, vemos la generación de empleos. Esos son indicadores microeconómicos. Pero estamos lejos todavía”, declaró.

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Agregó que el país tiene muchos recursos naturales y oportunidades. “Somos los primeros -y lo vuelvo a repetir- que estamos insatisfechos. Paraguay tiene todo para ser no solamente la nación más próspera de las Américas, sino una de las más prósperas de la historia”, resaltó.

Un proceso de largo plazo, alega

Así también, el Presidente señaló que el desarrollo económico requiere continuidad y tiempo. “Es un camino largo que requiere consistencia, determinación, requiere de un compromiso de largo plazo”, expresó.

Asimismo, señaló que Paraguay debe mantener políticas relacionadas con la transparencia, la generación de empleo y la atracción de inversiones. Peña sostuvo que, de mantenerse el ritmo de crecimiento económico de los últimos años, Paraguay podría alcanzar mayores niveles de desarrollo en el futuro.

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“Si nosotros siguiéramos este mismo camino, en 10 o 15 años va a ser el país de mayor progreso y desarrollo económico de todas las Américas”, afirmó.

Lo que dijo de la corrupción

Consultado sobre la corrupción que sigue afectando a su administración, afirmó que se trata de “un flagelo tremendo” y sostuvo que el combate requiere la participación de distintas instituciones del Estado.

“Lo tenemos que luchar entre todos, por supuesto, en un sistema republicano de un equilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo”, expresó el mandatario. Añadió que también deben involucrarse organismos extrapoderes, como la Contraloría General y el Ministerio Público.

También mencionó el rol de la ciudadanía, la prensa y la rendición de cuentas como parte de los mecanismos de control.

Cambios en IPS

Sobre las denuncias que involucran la administración del ahora extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, Peña evitó ser crítico y admitir arrepentimiento al respecto.

“Yo estoy evaluando, como dije el otro día, evalúo ya no por trimestre ni por mes, es minuto a minuto”, manifestó al ser consultado sobre el respaldo que le brindó al extitular del IPS. También indicó que cada autoridad es responsable de sus actos y sostuvo que los organismos de control y la Justicia deben actuar en los casos correspondientes.

El mandatario además se refirió a modificaciones dentro del Consejo de Administración del IPS, tras un pedido directo del nuevo presidente, Isaías Fretes. Señaló que ya fueron reemplazados representantes vinculados al Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y la Central Obrera.

Finalmente, insistió en que el presidente del Consejo, Isaías Fretes, cuenta con todo su respaldo para realizar ajustes administrativos dentro de la previsional.