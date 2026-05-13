Rechazan apelación e intendente luqueño deberá rendir cuentas

El Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Primera Sala, en lo Civil, Comercial y Laboral, de conformidad al Acuerdo y Sentencia N° 75/26, resolvió declarar desierto el recurso de nulidad planteado por el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR-HC).

Además, no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Luque contra la Resolución 150/26 del juez de Primera Instancia, Ignacio Pane.

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Por último, el Tribunal de Apelación confirmó en su totalidad la resolución de Primera Instancia del Juzgado de J. Augusto Saldívar.

Con esta resolución la Municipalidad de Luque debe realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, con fecha tope hasta el 18 de junio.

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Este es el segundo año consecutivo que el intendente cartista pone trabas a la transparencia para evitar rendir cuentas.

El año pasado, Echeverría incluso llegó hasta la Corte para evitar realizar la audiencia pública, pero perdió en todas las instancias y recién en octubre rindió cuentas a los contribuyentes, cuando por ley está obligado a rendir cuentas anuales a más tardar en la quincena de febrero.

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Echeverría se niega a mostrar a los contribuyentes los estados de resultados y de ejecución presupuestaria, así como las transferencias recibidas por la Municipalidad de Luque del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto en royalties como en otras compensaciones.

Tampoco muestra qué hizo con el dinero recibido de los contribuyentes para la ejecución de obras o proyectos que mejoren la calidad de vida de los luqueños.

El cartista hace once años que está al frente de la administración municipal y, en estos últimos cinco años debido a un “pacto de impunidad” entre cartistas y cuatro liberocartistas anualmente se aprueba en la Junta Municipal su rendición de cuentas pasando por encima de la exigencia de la audiencia pública.