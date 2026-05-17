Prosigue mañana juicio contra exintendente cartista de San Pedro

Luego de cuatro intentos fallidos, y tres años de dilaciones finalmente el pasado 12 de mayo el exintendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC) ocupó la silla de los acusados para afrontar el juicio oral por una presunta tragada de G. 2.269 millones durante su gestión 2021-2022.

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Gustavo Rodríguez fue imputado el 7 de marzo del 2023, sin embargo, el 8 de setiembre de ese mismo año consiguió su sobreseimiento provisional.

En tanto que, el 10 de octubre del 2025 fue acusado de manera formal y desde entonces empleó todo tipo de recursos jurídicos para evitar que su caso subiera a juicio oral.

No obstante, luego de múltiples chicanas finalmente afrontará su proceso judicial para conocer qué pasó con el dinero de los contribuyentes sampedranos que administró durante su gestión como intendente.

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Los fiscales Elena Fiore y Christian Cáceres cuentan con una lista de 18 testigos dentro de la causa penal, se incluyen además cuatro tomos con más de 200 pruebas documentales para respaldar el proceso por un presunto perjuicio patrimonial.

Los demás acusados

Junto con el cartista Gustavo Rodríguez, están acusados y afrontan también juicio oral por lesión de confianza: Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración),Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal),Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres(tesorera).

Además están acusados: José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).

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En tanto que Óscar Raúl Cañete Delgado, representante de la empresa RC Construcciones y proveedor de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú mediante un procedimiento abreviado, ya fue condenado en noviembre del 2025 a dos años de prisión, con suspensión de la condena. Se encuentra pagando de manera fraccionada el daño patrimonial que hizo a las arcas municipales.