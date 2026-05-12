Gustavo Rodríguez: Finalmente comenzó juicio oral

El juez Penal Especializado en Delitos Económicos Matías Garcete finalmente dio apertura al juicio oral y público al exintendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC) y a otras nueve personas acusadas por lesión de confianza en el marco de un presunto daño patrimonial de G.2.269 millones a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú durante la gestión municipal 2021-2022.

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Los fiscales Elena Fiore y Christian Cáceres plantearon la inclusión de un testigo en el marco del juicio y un perito presentó su informe técnico en el primer día.

Luego de dilatar desde el 2023 el inicio de juicio oral, finalmente hoy el exintendente Gustavo Rodríguez resignado se sentó en el banquillo de los acusados para rendir cuenta de su pésima gestión.

Otros acusados

Junto con el cartista Rodríguez, están acusados y afrontan también juicio oral por lesión de confianza: Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

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Además están acusados: José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).

En tanto que Óscar Raúl Cañete Delgado, representante de la empresa RC Construcciones y proveedor de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú mediante un procedimiento abreviado, ya fue condenado en noviembre del 2025 a dos años de prisión, con suspensión de la condena.

La segunda jornada de juicio oral y público está fijada para el próximo martes 19 de mayo a las 08:00.