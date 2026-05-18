Contraloría inició sumario contra Chaqueñito por no presentar su DD.JJ. al dejar el Senado

Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, recordó que por ley todos los funcionarios públicos tienen 15 días hábiles para presentar sus DD.JJ. al dejar un cargo. Resaltó que “Chaqueñito” Vera ya superó ese plazo y por ello se inició el sumario.

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“Ya se le notificó y está corriendo el plazo de contestación”, indicó para ABC TV esta mañana.

Resaltó que también los exsenadores Erico Galeano y Hernán Rivas deberán presentar sus declaraciones juradas en los próximos días.

¿Qué pasa si los exsenadores no presentan su declaración jurada?

El director de DD.JJ. de la Contraloría recordó que anteriormente la multa era fija de 300 jornales para todos los cargo públicos. Sin embargo —explicó— ese monto era imposible de alcanzar por aquellos funcionarios de menor rango.

La nueva actualización de la ley determinó, en ese sentido, que la multa depende del salario del funcionario y va del 20% al 100%, dependiendo de los días de atraso.

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Anteriormente, también los funcionarios podían ser inhabilitados

“Hoy en día vemos que sería bueno agregarle una sanción más, que sería la inhabilitación nuevamente, por lo menos de uno a cinco años, pero que se le dé esa atribución a la Contraloría, de inhabilitar al funcionario público que no cumple con su presentación de declaración jurada al dejar el cargo”, puntualizó Torres.

Finalmente, el director señaló que muchos funcionarios que están siendo procesados o acusados de hechos ilícitos deciden no presentar sus declaraciones juradas para evitar que se conozca su patrimonio al dejar el cargo.

“Pero si ellos creen que no van a ser investigados por la Contraloría por no presentar, están equivocados, igual pueden ser investigados por la Contraloría y se puede realizar el análisis de correspondencia del tiempo que estuvo en la función pública”, advirtió.