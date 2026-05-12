¡Fuera del Senado!: Erico cae por vínculos con el narcotráfico y Rivas por título “mau” de abogado

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), al inicio de la sesión extraordinaria puso a consideración del pleno las renuncias de los senadores Hernán David Rivas y Erico Galeano, quienes se vieron forzados a renunciar a sus bancas acorralados por sus causas judiciales ante la inminente expulsión de los colorados.

La salida de Galeano se concretó minutos antes del tratamiento de su pérdida de investidura que fue incluida como adenda del orden del día por el presidente del Congreso, Basilio Núñez.

El ahora exsenador presentó su dimisión tras meses de respaldo político del cartismo, que anteriormente había impulsado medidas para sostenerlo en el cargo pese a las graves acusaciones en su contra.

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Galeano fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal dentro del operativo A Ultranza Py. Desde su imputación en mayo de 2023, cuando aún era diputado, atravesó una serie de maniobras parlamentarias que incluyeron desafueros, devolución de fueros y permisos especiales considerados inconstitucionales por juristas.

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El caso se convirtió en uno de los principales símbolos de blindaje político dentro del Congreso Nacional y terminó erosionando incluso el respaldo del oficialismo, que finalmente decidió habilitar el tratamiento de su expulsión.

Hernán Rivas renuncia tras revés judicial por supuesto título falso

La renuncia de Rivas se produjo la semana pasada, apenas un día después de que la Corte Suprema de Justicia anulara el sobreseimiento provisional dictado a su favor y ordenara que la causa abierta por supuesto uso de título universitario falso avance a juicio oral.

El senador cartista es investigado por denuncias que sostienen que nunca cursó la carrera de Derecho y que habría utilizado un título universitario de contenido falso para acceder a espacios institucionales, entre ellos su designación como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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Hasta ahora, el oficialismo había cerrado filas en defensa de Rivas, pese a los reiterados cuestionamientos de sectores opositores, abogados y organizaciones civiles.

Sin embargo, el fallo judicial aceleró su salida y terminó por precipitar una renuncia que evita al cartismo enfrentar otro desgaste político dentro del Senado con el tratamiento de su pérdida de investidura.

Carlos Liseras vuelve a jurar y resurgen cuestionamientos

Tras la salida de Galeano, volvió a jurar ésta mañana como senador Carlos Liseras. Durante la sesión, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) pidió expresamente que conste en acta si Liseras renunció o no a la presidencia de la Conajzar antes de asumir nuevamente la banca.

El planteamiento reavivó las críticas sobre una eventual incompatibilidad constitucional entre el ejercicio de funciones ejecutivas dentro de la administración pública y el desempeño simultáneo como legislador.

Varios abogados constitucionalistas y sectores de la oposición habían advertido previamente que el permiso especial otorgado a Liseras podría vulnerar la Constitución Nacional, al tratarse de cargos incompatibles.

Salida de cuestionados beneficia a Barrios y a Retamozo

Con la salida del cuestionado senador Hernán David Rivas (ANR, HC), el primer senador suplente del Partido Colorado, Antonio Barrios (ANR, HC) reasegura una banca como miembro titular de la Cámara Alta. Asimismo, también quedará como senador permanente, el segundo suplente del Partido Colorado, el senador Ramón Retamozo, quien ingresó por Fuerza Republicana, pero es aliado del cartismo.